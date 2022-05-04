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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Локомотив
Краснодар - Локомотив: обзор матча 04 мая 2022
Краснодар
04.05.2022, среда, 19:00
Россия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Локомотив
83'
А. Черников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар - Локомотив
Вторая желтая
А. Черников
90'
+5
Замена
Д. Кокоев
️️️️
Э. Сперцян
90'
+3
Желтая карточка
А. Черников
90'
Замена
В. Самко
️️️️
И. Манелов
87'
Замена
В. Якимов
️️️️
С. Волков
87'
ГОЛ! 1:0!
А. Черников
Пас отдал
О. Олусегун
83'
Красная карточка
Р. Апеков
77'
74'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Д. Керк
74'
Замена
Ф. Камано
️️️️
Я. Кухта
Замена
Р. Апеков
️️️️
Н. Кривцов
71'
70'
Желтая карточка
Гилерме
48'
Красная карточка
К. Марадишвили
36'
Желтая карточка
М. Рыбус
20'
Желтая карточка
Т. Едвай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
88
Никита Кривцов
АП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
2
Ираклий Манелов
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
9
Джирано Керк
ПВ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Заур Хапов
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
70
Владислав Самко
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
16
Андрей Савин
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
6
Сергей Бабкин
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
4-1-3-2
39
Сафонов
44
Исаенко
28
Сорокин
4
Литвинов
82
Волков
53
Черников
88
Кривцов
8
Сперцян
2
Манелов
6
Олусегун
11
Ионов
4-1-1-2-2
1
Гилерме
27
Живоглядов
4
Едвай
23
Мампасси
31
Рыбус
6
Бека-Бека
22
Марадишвили
9
Керк
10
Жемалетдинов
7
Кухта
18
Изидор
82
Волков
23
Якимов
23
Якимов
82
Волков
8
Сперцян
17
Кокоев
17
Кокоев
8
Сперцян
88
Кривцов
11
Апеков
11
Апеков
88
Кривцов
2
Манелов
70
Самко
70
Самко
2
Манелов
9
Керк
21
Миранчук
21
Миранчук
9
Керк
7
Кухта
40
Камано
40
Камано
7
Кухта
Остались в запасе
Краснодар
Локомотив
1
Евгений Городов
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
27
Артур Черный
ЦЗ
53
Даниил Худяков
ВР
16
Андрей Савин
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
6
Сергей Бабкин
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Главный тренер
Заур Хапов
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Остались в запасе
27
Артур Черный
ЦЗ
53
Даниил Худяков
ВР
16
Андрей Савин
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
6
Сергей Бабкин
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Заур Хапов
Статистика матча Краснодар - Локомотив
1
2
1
3
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Помощники судьи:
Алексей Лунёв
Рустам Мухтаров
Дополнительные помощники:
VAR – Сергей Иванов; AVAR – Роман Усачев
Резервный судья:
Артём Чистяков
Инспектор:
Николай Левников
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
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