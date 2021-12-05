Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Сергей Карасев (Москва)
Помощники:
Игорь Демешко, Максим Гаврилин
Дополнительные помощники:
VAR - Павел Шадыханов AVAR-1 - Дмитрий Чельцов AVAR-2 - Анастасия Пустовойтова
Резервный судья:
Константин Аверьянов
Инспектор:
Сергей Французов
Материалы

Сочи - Краснодар

05.12.2021, Воскресенье, 19:00 мск Сочи, стадион Фишт Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 17 тур Сочи - Краснодар
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
9 тур
26 сентября, воскресенье 19:00 Краснодар 3:0 Сочи
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
28 тур
1 мая, суббота 19:00 Краснодар 1:3 Сочи
9 тур
26 сентября, суббота 20:00 Сочи 1:1 Краснодар
Россия. Кубок (2020/2021)
1/8 финала
21 февраля, воскресенье 17:00 Краснодар 1:2 Сочи
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
22 тур
15 марта, воскресенье 14:00 Сочи 2:0 Краснодар
3 тур
27 июля, суббота 19:00 Краснодар 3:0 Сочи
Россия. Первый дивизион 2010
21 тур
30 июля, пятница 20:30 Краснодар 0:0 Сочи
1 тур
27 марта, суббота 16:00 Сочи 0:0 Краснодар
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
...
  • ...
    Рейтинг: +67942

    portero 5 декабря 2021, 20:57

    Отбились еле еле....

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +5954

    ySS 5 декабря 2021, 20:55

    Мало забили...)
    Краснодар с победой!

    4
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +67942

    portero 5 декабря 2021, 20:49

    Лять дотянул с заменами гончар.....

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +374

    zaichkin777@gmail.com 5 декабря 2021, 20:49

    Скоро со стоячим **** красные будут давать.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +67942

    portero 5 декабря 2021, 20:39

    Не умеют Быки играть в оборону, надо в атаку играть и забивать...
    Сочи простил сейчас.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +67942

    portero 5 декабря 2021, 20:32

    Пора замены делать, сдохли....

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +374

    zaichkin777@gmail.com 5 декабря 2021, 20:22

    Рамирес настоящий мужик!

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +55670

    MaxRnD > zaichkin777@gmail.com 5 декабря 2021, 20:27

    Ионов один за всю команду #ерачит, а ты: "Классон, Рамирес" ..

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +374

    zaichkin777@gmail.com > MaxRnD 5 декабря 2021, 21:00

    100% Ионов в ТОР, но так он и должен играть.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +374

    zaichkin777@gmail.com 5 декабря 2021, 20:15

    Классона должно было прорвать! Жаль только, что пришлось ждать очень долго.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +55670

    MaxRnD 5 декабря 2021, 20:14

    Лёха - топчик

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4128

    Кузьмич на трибуне 5 декабря 2021, 20:01

    Краснодар в очередной раз напоминает, что без трудностей не может. не может. Ильину пора лавку шлифовать. Загубил 4 момента.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 