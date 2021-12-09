Зенит - Ростов

Как же противно наблюдать матчи, где играет эта, поистине, бомжатская команда. Всё для них. Неограниченное бабло, админресурс, судьи карманные. А они, даже в таких условиях чемпионата имени "Зенита" не могут нихрена. Вот честно, не понимаю, как можно, в здравом уме, болеть и переживать за это недоразумение. У здравомыслящих и совестных людей, пусть даже они и из Питера, уже давно должны появиться здравые мысли, что эта команда - просто говно, срамота и стыд. Остаётся только надеяться, что таких людей в достаточном количестве.
|2 тур
|1 августа, воскресенье
|20:00
|Ростов
|2:4
|Зенит