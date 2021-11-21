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Судьи
Главный судья:
Евгений Кукуляк (Калуга)
Помощники:
Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе
Дополнительные помощники:
VAR - Артём Любимов; AVAR - Арам Петросян
Резервный судья:
Александр Машлякевич
Инспектор:
Сергей Мацюра
Материалы

Ростов - Уфа

21.11.2021, Воскресенье, 14:00 мск Ростов-на-Дону, стадион Ростов Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 15 тур Ростов - Уфа
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
17 тур
6 декабря, воскресенье 14:00 Ростов 0:1 Уфа
4 тур
23 августа, воскресенье 16:30 Уфа 0:1 Ростов
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
27 тур
8 июля, среда 20:30 Ростов 1:2 Уфа
6 тур
18 августа, воскресенье 16:30 Уфа 2:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
22 тур
7 апреля, воскресенье 11:30 Уфа 1:0 Ростов
8 тур
22 сентября, суббота 19:00 Ростов 0:0 Уфа
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
20 тур
10 декабря, воскресенье 19:00 Ростов 1:0 Уфа
6 тур
12 августа, суббота 15:00 Уфа 1:4 Ростов
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
25 тур
25 апреля, вторник 19:30 Ростов 1:0 Уфа
11 тур
22 октября, суббота 14:30 Уфа 0:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
16 тур
23 ноября, понедельник 19:00 Ростов 1:1 Уфа
2 тур
25 июля, суббота 16:00 Уфа 1:2 Ростов
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
22 тур
9 апреля, четверг 20:00 Ростов 2:0 Уфа
13 тур
9 ноября, воскресенье 15:00 Уфа 0:0 Ростов
Товарищеские матчи 2013

4 марта, понедельник 19:30 Ростов 0:5 Уфа
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
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    Рейтинг: +4829

    Блямба 21 ноября 2021, 15:50

    Гамид сделал дело,Гамид может уйти..
    Ростов,навались.

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    Рейтинг: +5954

    ySS 21 ноября 2021, 15:41

    Какое бревнище Комличенко...(

    2
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    Рейтинг: +55670

    MaxRnD > ySS 21 ноября 2021, 15:56

    Мда, там чтобы мимо шмальнуть надо большим мастером быть

    1
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    Рейтинг: +55670

    MaxRnD 21 ноября 2021, 15:20

    Хаджикадунич на поле, и этим всё сказано. Первый привёз косвенно, второй привёз 100%-но

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    Рейтинг: +55670

    MaxRnD 21 ноября 2021, 14:37

    Пояркова не узнаю. Что им Тедеев подсыпает ?

    1
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    Рейтинг: +5954

    ySS 21 ноября 2021, 13:21

    Надо набирать очки, Ростов!

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 20 ноября 2021, 21:10

    Ростов выиграет и поднимется на на 10 место, а спартак опустится
    на 11 место.

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