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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Вайле - Нордшелланд
Вайле - Нордшелланд: обзор матча 22 октября 2021
Вайле
22.10.2021, пятница, 20:00
Дания. Суперлига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Нордшелланд
24'
Л. Кулибали (АГ)
33'
А. Понсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вайле - Нордшелланд
Замена
H. Hollsberg
️️️️
С. Эзатолахи
90'
Желтая карточка
В. Давидсен
87'
Замена
В. Давидсен
️️️️
Л. Энгель
82'
Замена
Л. Джорджевич
️️️️
А. Понсе
67'
46'
Замена
Я. Кристенсен
️️️️
A. Bredahl Pedersen
46'
Замена
А. Шельдеруп
️️️️
О. Вилладсен
44'
Желтая карточка
Л. Кулибали
Желтая карточка
С. Эзатолахи
35'
ГОЛ! 2:0!
А. Понсе
Пас отдал
Л. Энгель
33'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Л. Кулибали
24'
Желтая карточка
Х. Ханссон
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вайле
1
Стен Грютебуст
ВР
10
Халлур Ханссон
ЦП
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
20
Денис Колингер
ЦФ
9
Андрес Понсе
ЦФ
10
Аллан Соуза
ЦФ
4
Лукас Энгель
ЦФ
6
Саид Эзатолахи
ЦФ
20
Jacob Schoop
ЦФ
14
Тобиас Мельгор
ЦФ
4
Херон
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Нордшелланд
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
3
Maxwell Woledzi
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
17
Абу Франсис
ЦП
52
Andreas Bredahl Pedersen
ЦФ
39
Адамо Нагало
ЦФ
2
Оливер Вилладсен
ЦФ
3
Мартин Фрезе
ЦФ
28
Лассо Кулибали
ЦФ
7
Симон Адингра
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Вайле
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
7
Мухамаду Драмме
ОП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
4
Kevin Custovic
ЦФ
0
H. Hollsberg
ЦФ
30
Александер Брунст
ЦФ
Нордшелланд
13
Дуду
ВР
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
33
Якоб Кристенсен
ЦП
11
Оливер Антман
ЦП
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦФ
2-5
1
Грютебуст
10
Ханссон
4
Джеймс
6
Эзатолахи
4
Херон
14
Мельгор
20
4
Энгель
1-3-5
17
Тюхосен
3
8
Андерсен
17
Франсис
39
Нагало
7
Адингра
28
Кулибали
3
Фрезе
2
Вилладсен
4
Энгель
3
Давидсен
3
Давидсен
4
Энгель
9
Понсе
19
Джорджевич
19
Джорджевич
9
Понсе
6
Эзатолахи
0
0
6
Эзатолахи
2
Вилладсен
21
Шельдеруп
21
Шельдеруп
2
Вилладсен
52
33
Кристенсен
33
Кристенсен
52
Остались в запасе
Вайле
Нордшелланд
7
Мухамаду Драмме
ОП
4
Kevin Custovic
ЦФ
30
Александер Брунст
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
13
Дуду
ВР
11
Оливер Антман
ЦП
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Остались в запасе
7
Мухамаду Драмме
ОП
4
Kevin Custovic
ЦФ
30
Александер Брунст
ЦФ
Остались в запасе
13
Дуду
ВР
11
Оливер Антман
ЦП
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Статистика матча Вайле - Нордшелланд
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
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