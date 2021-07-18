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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Вайле - Рандерс
Вайле - Рандерс: обзор матча 18 июля 2021
Вайле
18.07.2021, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 1 тур
0 : 2
Завершен
Рандерс
26'
М. Эго
32'
А. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вайле - Рандерс
90'
+4
Желтая карточка
С. Тибблинг
Желтая карточка
Д. Колингер
90'
90'
Замена
Э. Марксен
️️️️
А. Камара
Замена
️️️️
J. Schoop
82'
Замена
М. Джеймс
️️️️
M. Greve
82'
Замена
️️️️
L. Jensen
82'
81'
Замена
Т. Клюснер
️️️️
М. Греве
72'
Замена
Н. Брок-Мадсен
️️️️
М. Эго
72'
Замена
С. Тибблинг
️️️️
Т. Кеинде
71'
Замена
Й. Лауридсен
️️️️
М. Каллесе
Замена
L. Hetemi
️️️️
A. Mucolli
67'
57'
Желтая карточка
М. Каллесе
Замена
️️️️
K. Custovic
36'
32'
ГОЛ! 0:2!
А. Камара
Пас отдал
Т. Кеинде
26'
ГОЛ! 0:1!
М. Эго
Пас отдал
М. Каллесе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вайле
30
Александер Брунст
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
0
K. Yamga
ЦП
10
Аллан Соуза
ПВ
15
Mads Greve
ЦФ
4
Kevin Custovic
ЦФ
17
Lucas Jensen
ЦФ
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
20
Jacob Schoop
ЦФ
19
Вахид Фагир
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Рандерс
28
Симон Гравес
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ЦЗ
8
Симон Пизингер
ЦЗ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
24
Тосин Кеинде
ЦП
7
Миккель Каллесе
ЦП
17
Матиас Греве
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
45
Марвин Эго
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
30
Патрик Карльгрен
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Вайле
40
Алексей Чернов
ВР
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
Рандерс
17
Йеспер Лауридсен
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
40
Bundgaard Filip Kristensen
ЦФ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
25
Йонас Дакир
ЦФ
2-1-1-5
30
Брунст
4
Энгель
20
Колингер
0
10
Соуза
17
19
Фагир
20
19
4
3-5-3
28
Гравес
15
Копплин
8
Пизингер
4
Йонсен
7
Каллесе
17
Греве
10
Хаммершой-Мистрати
24
Кеинде
30
Карльгрен
45
Камара
45
Эго
19
34
34
19
15
4
Джеймс
4
Джеймс
15
7
Каллесе
17
Лауридсен
17
Лауридсен
7
Каллесе
45
Камара
15
Марксен
15
Марксен
45
Камара
17
Греве
20
Клюснер
20
Клюснер
17
Греве
24
Кеинде
11
Тибблинг
11
Тибблинг
24
Кеинде
45
Эго
44
Брок-Мадсен
44
Брок-Мадсен
45
Эго
Остались в запасе
Вайле
Рандерс
40
Алексей Чернов
ВР
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
Главный тренер
Петер Соренсен
40
Bundgaard Filip Kristensen
ЦФ
23
Оливер Бундгор
ЦП
25
Йонас Дакир
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
Остались в запасе
40
Bundgaard Filip Kristensen
ЦФ
23
Оливер Бундгор
ЦП
25
Йонас Дакир
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча Вайле - Рандерс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
Стадион:
Вайле
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Вайле
Рандерс
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