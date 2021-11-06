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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сарпсборг 08 - Стабек
Сарпсборг 08 - Стабек: обзор матча 06 ноября 2021
Сарпсборг 08
06.11.2021, суббота, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
4 : 1
Завершен
Стабек
5'
Д. Линдсет
75'
К. Опсет
78'
Д. Линдсет
86'
К. Опсет
79'
М. Болли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарпсборг 08 - Стабек
ГОЛ! 4:1!
К. Опсет
86'
81'
Замена
Г. Гельмуйден
️️️️
К. Педерсен
Замена
С. Ярль
️️️️
Б. Утвик
80'
79'
ГОЛ! 3:1!
М. Болли
ГОЛ! 3:0!
Д. Линдсет
Пас отдал
Й. Солтведт
78'
ГОЛ! 2:0!
К. Опсет
75'
73'
Замена
K. Hansen
️️️️
F. Azemi
69'
Желтая карточка
М. Болли
Замена
К. Опсет
️️️️
И. Коне
64'
Замена
O. JÃ¸rgen Halvorsen
️️️️
Э. Вихне
64'
46'
Замена
Н. Йенссен
️️️️
J. Moe
46'
Замена
М. Болли
️️️️
T. Podstawski
Замена
Й. Солтведт
️️️️
B. Kantie Karamoko
46'
Желтая карточка
B. Kantie Karamoko
41'
ГОЛ! 1:0!
Д. Линдсет
Пас отдал
Э. Вихне
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарпсборг 08
6
Антон Салетрос
ЦП
27
Дарио Канаджижа
ЦП
32
Эйрик Вихне
ЦФ
34
Anders Kristiansen
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦФ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
6
Микаэль Дюрестам
ЦФ
10
Джонатан Линдсет
ЦФ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Стабек
12
Маркус Сандберг
ВР
18
Иван Месик
ЦЗ
18
Jeppe Moe
ЦЗ
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
28
Tomás Podstawski
ЦП
77
Fitim Azemi
ЦФ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЦФ
7
Маркус Сольбаккен
ЦФ
3
Стурла Оттесен
ЦФ
7
Фредрик Хауген
ЦФ
21
Victor Wernersson
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Сарпсборг 08
55
Себастьян Ярль
ЦФ
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
10
Рашад Мухаммед
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
17
Йоахим Солтведт
ЦФ
Стабек
14
Матис Болли
ЛВ
6
Мартин Хейланд
ЦП
29
Kristoffer Lassen Harrison
ЦФ
10
Герман Гельмуйден
ЦФ
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦФ
1
Мариус Улла
ЦФ
2-5
6
Салетрос
27
Канаджижа
20
Майгаард
28
Коне
10
Линдсет
6
Дюрестам
3
3-1-5
12
Сандберг
18
Месик
18
2
Педерсен
28
20
Эдвардсен
21
7
Хауген
3
Оттесен
7
Сольбаккен
4
Утвик
55
Ярль
55
Ярль
4
Утвик
32
Вихне
7
7
32
Вихне
28
Коне
22
Опсет
22
Опсет
28
Коне
3
17
Солтведт
17
Солтведт
3
28
14
Болли
14
Болли
28
2
Педерсен
10
Гельмуйден
10
Гельмуйден
2
Педерсен
77
17
17
77
18
5
Йенссен
5
Йенссен
18
Остались в запасе
Сарпсборг 08
Стабек
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
10
Рашад Мухаммед
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
6
Мартин Хейланд
ЦП
29
Kristoffer Lassen Harrison
ЦФ
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦФ
1
Мариус Улла
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
10
Рашад Мухаммед
ЦФ
Остались в запасе
6
Мартин Хейланд
ЦП
29
Kristoffer Lassen Harrison
ЦФ
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦФ
1
Мариус Улла
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Сарпсборг 08 - Стабек
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Информация о матче
Стадион:
Сарпсборг Стадион
Новости команд
Все
Сарпсборг 08
Стабек
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
Гончаренко: «Год назад у Рондона было предложение от «МЮ». К счастью, он оказался в ЦСКА»
2021.02.15 17:04
1
Бохинен – о переходе в ЦСКА: «Мечта стала реальностью»
2021.02.15 12:48
Официально: Бохинен стал игроком ЦСКА
2021.02.15 12:11
24
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
Гончаренко: «Год назад у Рондона было предложение от «МЮ». К счастью, он оказался в ЦСКА»
2021.02.15 17:04
1
Бохинен – о переходе в ЦСКА: «Мечта стала реальностью»
2021.02.15 12:48
Официально: Бохинен стал игроком ЦСКА
2021.02.15 12:11
24
Sport24: ЦСКА до вторника примет решение по трансферам Бохинена и Рондона
2021.02.12 13:23
Бохинен вылетел в Испанию на сбор ЦСКА
2021.02.10 18:22
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