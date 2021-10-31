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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стабек - Хаугесунд
Стабек - Хаугесунд: обзор матча 31 октября 2021
Стабек
31.10.2021, воскресенье, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
2 : 1
Завершен
Хаугесунд
77'
С. Оттесен
84'
М. Болли
70'
К. Вельде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стабек - Хаугесунд
ГОЛ! 2:1!
М. Болли
84'
84'
Замена
А. Столас
️️️️
К. Вельде
84'
Замена
Т. Наустдал
️️️️
С. Лизет
Замена
М. Болли
️️️️
F. Azemi
81'
ГОЛ! 1:1!
С. Оттесен
Пас отдал
О. Валакер Эдвардсен
77'
Замена
V. Wernersson
️️️️
J. Moe
75'
70'
ГОЛ! 0:1!
К. Вельде
67'
Замена
А. Содерлунд
️️️️
М. Самуэльсен
Желтая карточка
И. Месик
64'
Желтая карточка
T. Podstawski
63'
Желтая карточка
О. Валакер Эдвардсен
63'
46'
Замена
Н. Сандберг
️️️️
А. Ндур
Желтая карточка
С. Вангберг
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стабек
12
Маркус Сандберг
ВР
18
Иван Месик
ЦЗ
18
Jeppe Moe
ЦЗ
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
28
Tomás Podstawski
ЦП
3
Стурла Оттесен
ЦФ
4
Симен Вангберг
ЦФ
7
Фредрик Хауген
ЦФ
7
Маркус Сольбаккен
ЦФ
77
Fitim Azemi
ЦФ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Хаугесунд
2
Петер Теркильдсен
ЦЗ
21
A. Baertelsen
ЦЗ
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
16
Бенжамин Хансен
ЦФ
23
Торе Педерсен
ЦФ
18
Кевин-Мартин Кригард
ЦФ
1
Эгиль Селвик
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
25
Алиун Ндур
ЦФ
99
Кристоффер Вельде
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Стабек
14
Матис Болли
ЛВ
6
Мартин Хейланд
ЦП
10
Герман Гельмуйден
ЦФ
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦФ
21
Victor Wernersson
ЦФ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦФ
1
Мариус Улла
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
Хаугесунд
20
Торье Наустдал
ЦП
40
Asbjorn Hagland Engenes
ЦФ
23
Александер Столас
ЦФ
27
Мадс Санде
ЦФ
23
Никлас Сандберг
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
3-1-5
12
Сандберг
18
Месик
18
2
Педерсен
28
7
Хауген
20
Эдвардсен
77
7
Сольбаккен
4
Вангберг
2-1-5
2
Теркильдсен
21
14
Самуэльсен
18
Кригард
99
Вельде
25
Ндур
23
Лизет
1
Селвик
77
14
Болли
14
Болли
77
18
21
21
18
23
Лизет
20
Наустдал
20
Наустдал
23
Лизет
99
Вельде
23
Столас
23
Столас
99
Вельде
25
Ндур
23
Сандберг
23
Сандберг
25
Ндур
14
Самуэльсен
16
Содерлунд
16
Содерлунд
14
Самуэльсен
Остались в запасе
Стабек
Хаугесунд
6
Мартин Хейланд
ЦП
10
Герман Гельмуйден
ЦФ
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦФ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦФ
1
Мариус Улла
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
40
Asbjorn Hagland Engenes
ЦФ
27
Мадс Санде
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Остались в запасе
6
Мартин Хейланд
ЦП
10
Герман Гельмуйден
ЦФ
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦФ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦФ
1
Мариус Улла
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
Остались в запасе
40
Asbjorn Hagland Engenes
ЦФ
27
Мадс Санде
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Статистика матча Стабек - Хаугесунд
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
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Стабек
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