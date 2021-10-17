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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Бранн - Стабек
Бранн - Стабек: обзор матча 17 октября 2021
Бранн
17.10.2021, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
1 : 1
Завершен
Стабек
90+1'
K. Skaanes
38'
И. Месик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бранн - Стабек
ГОЛ! 1:1!
K. Skaanes
90'
+1
81'
Замена
М. Сольбаккен
️️️️
Ф. Хауген
76'
Желтая карточка
М. Сандберг
Замена
V. Sakor
️️️️
Р. Тэйлор
66'
64'
Замена
T. Podstawski
️️️️
V. Wernersson
64'
Замена
О. Валакер Эдвардсен
️️️️
М. Болли
Замена
M. Simba
️️️️
Б. Финне
46'
Замена
K. Skaanes
️️️️
D. Alexander Pedersen
46'
46'
Замена
К. Педерсен
️️️️
Н. Йенссен
43'
Желтая карточка
И. Месик
38'
ГОЛ! 0:1!
И. Месик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бранн
22
Леннарт Грил
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
11
Бор Финне
ЦП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦФ
24
Рубен Кристиансен
ЦФ
23
Daniel Alexander Pedersen
ЦФ
6
Сиверт Хельтне Нильсен
ЦФ
24
Петтер Странд
ЦФ
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Стабек
12
Маркус Сандберг
ВР
18
Иван Месик
ЦЗ
18
Jeppe Moe
ЦЗ
14
Матис Болли
ЛВ
7
Фредрик Хауген
ЦФ
77
Fitim Azemi
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦФ
21
Victor Wernersson
ЦФ
3
Стурла Оттесен
ЦФ
4
Симен Вангберг
ЦФ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Бранн
9
Ларс Жерсон
ЦП
6
Vajebah Sakor
ЦП
70
Moonga Simba
ЦФ
3
Давид Меллер Вольфе
ЦФ
20
Матиас Расмуссен
ЦФ
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦФ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦФ
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
19
Kasper Skaanes
ЦФ
Стабек
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
28
Tomás Podstawski
ЦП
1
Мариус Улла
ЦФ
7
Маркус Сольбаккен
ЦФ
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЦФ
5
Aleksander Andresen
ЦФ
1-3-5
22
Грил
5
Сери
7
Майре
11
Финне
21
Тэйлор
23
19
Хеггебе
24
Странд
6
Нильсен
24
Кристиансен
2-1-5
12
Сандберг
18
Месик
18
14
Болли
24
Костадинов
5
Йенссен
4
Вангберг
3
Оттесен
21
21
Тэйлор
6
6
21
Тэйлор
11
Финне
70
70
11
Финне
23
19
19
23
5
Йенссен
2
Педерсен
2
Педерсен
5
Йенссен
21
28
28
21
7
Хауген
7
Сольбаккен
7
Сольбаккен
7
Хауген
14
Болли
20
Эдвардсен
20
Эдвардсен
14
Болли
Остались в запасе
Бранн
Стабек
9
Ларс Жерсон
ЦП
3
Давид Меллер Вольфе
ЦФ
20
Матиас Расмуссен
ЦФ
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦФ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦФ
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
1
Мариус Улла
ЦФ
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
5
Aleksander Andresen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
9
Ларс Жерсон
ЦП
3
Давид Меллер Вольфе
ЦФ
20
Матиас Расмуссен
ЦФ
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦФ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦФ
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
Остались в запасе
1
Мариус Улла
ЦФ
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
5
Aleksander Andresen
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Бранн - Стабек
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бранн
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Информация о матче
Стадион:
Бранн
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