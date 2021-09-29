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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стабек - Стремсгодсет
Стабек - Стремсгодсет: обзор матча 29 сентября 2021
Стабек
29.09.2021, среда, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
0 : 0
Завершен
Стремсгодсет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стабек - Стремсгодсет
Замена
V. Wernersson
️️️️
J. Moe
85'
74'
Желтая карточка
В. Тор Ингимундарсон
70'
Замена
В. Тор Ингимундарсон
️️️️
Й. Хове
70'
Замена
К. Красники
️️️️
Д. Ипалибо
Замена
М. Болли
️️️️
Г. Гельмуйден
66'
Замена
П. Александер Киркеволд
️️️️
F. Azemi
46'
34'
Желтая карточка
Д. Ипалибо
Замена
T. Podstawski
️️️️
Ф. Хауген
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стабек
12
Маркус Сандберг
ВР
18
Иван Месик
ЦЗ
18
Jeppe Moe
ЦЗ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦФ
10
Герман Гельмуйден
ЦФ
77
Fitim Azemi
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦФ
7
Фредрик Хауген
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
4
Симен Вангберг
ЦФ
3
Стурла Оттесен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Стремсгодсет
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
16
Вильяр Михра
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
10
Герман Штенгель
ЦФ
18
Халльдор Стеневик
ЦФ
18
Джек Ипалибо
ЦФ
8
Йохан Хове
ЦФ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЦФ
26
Ларс Вильсвик
ЦФ
4
Томас Грегор
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Стабек
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
14
Матис Болли
ЛВ
6
Мартин Хейланд
ЦП
28
Tomás Podstawski
ЦП
21
Victor Wernersson
ЦФ
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
5
Aleksander Andresen
ЦФ
7
Маркус Сольбаккен
ЦФ
1
Мариус Улла
ЦФ
Стремсгодсет
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
3
Jonathan Parr
ЦФ
14
Оле Энерсен
ЦФ
8
Крешник Красники
ЦФ
16
Jordan Attah Kadiri
ЦФ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
2-5
12
Сандберг
18
Месик
18
7
Хауген
3
Оттесен
4
Вангберг
17
24
Костадинов
2-5
19
Лейфссон
71
Вальсвик
18
Ипалибо
4
Грегор
26
Вильсвик
8
Гулликсен
8
Хове
7
Хауген
28
28
7
Хауген
10
Гельмуйден
14
Болли
14
Болли
10
Гельмуйден
18
21
21
18
77
16
Киркеволд
16
Киркеволд
77
8
Хове
25
Ингимундарсон
25
Ингимундарсон
8
Хове
18
Ипалибо
8
Красники
8
Красники
18
Ипалибо
Остались в запасе
Стабек
Стремсгодсет
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ЦП
5
Aleksander Andresen
ЦФ
7
Маркус Сольбаккен
ЦФ
1
Мариус Улла
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
40
Мортен Саэтра
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
3
Jonathan Parr
ЦФ
14
Оле Энерсен
ЦФ
16
Jordan Attah Kadiri
ЦФ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Остались в запасе
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ЦП
5
Aleksander Andresen
ЦФ
7
Маркус Сольбаккен
ЦФ
1
Мариус Улла
ЦФ
Остались в запасе
40
Мортен Саэтра
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
3
Jonathan Parr
ЦФ
14
Оле Энерсен
ЦФ
16
Jordan Attah Kadiri
ЦФ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Статистика матча Стабек - Стремсгодсет
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Информация о матче
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Стабек
Стремсгодсет
Гончаренко: «Год назад у Рондона было предложение от «МЮ». К счастью, он оказался в ЦСКА»
2021.02.15 17:04
1
Бохинен – о переходе в ЦСКА: «Мечта стала реальностью»
2021.02.15 12:48
Официально: Бохинен стал игроком ЦСКА
2021.02.15 12:11
24
Sport24: ЦСКА до вторника примет решение по трансферам Бохинена и Рондона
2021.02.12 13:23
Бохинен вылетел в Испанию на сбор ЦСКА
2021.02.10 18:22
Гончаренко: «Год назад у Рондона было предложение от «МЮ». К счастью, он оказался в ЦСКА»
2021.02.15 17:04
1
Бохинен – о переходе в ЦСКА: «Мечта стала реальностью»
2021.02.15 12:48
Официально: Бохинен стал игроком ЦСКА
2021.02.15 12:11
24
Sport24: ЦСКА до вторника примет решение по трансферам Бохинена и Рондона
2021.02.12 13:23
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2021.02.10 18:22
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
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2019.01.20 22:26
15
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
Семин — о матче со «Стремсгодсетом»: «Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся»
2018.02.10 01:15
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