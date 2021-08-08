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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стабек - Сарпсборг 08
Стабек - Сарпсборг 08: обзор матча 08 августа 2021
Стабек
08.08.2021, воскресенье, 21:00
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
3 : 1
Завершен
Сарпсборг 08
7'
С. Вангберг
45+1'
О. Валакер Эдвардсен
56'
О. Валакер Эдвардсен
81'
К. Опсет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стабек - Сарпсборг 08
81'
ГОЛ! 3:1!
К. Опсет
Пас отдал
Б. Утвик
79'
Замена
К. Опсет
️️️️
И. Коне
Замена
Г. Гельмуйден
️️️️
А. Нуса
78'
Замена
Х. Шала
️️️️
О. Валакер Эдвардсен
77'
69'
Желтая карточка
B. Kantie Karamoko
62'
Замена
S. Bojang
️️️️
Э. Вихне
62'
Замена
Г. Ветти
️️️️
Н. Наэсс
ГОЛ! 3:0!
О. Валакер Эдвардсен
Пас отдал
П. Александер Киркеволд
56'
46'
Замена
М. Офкир
️️️️
O. JÃ¸rgen Halvorsen
ГОЛ! 2:0!
О. Валакер Эдвардсен
45'
+1
Желтая карточка
V. Wernersson
43'
Замена
M. Solheim
️️️️
С. Вангберг
30'
ГОЛ! 1:0!
С. Вангберг
Пас отдал
О. Валакер Эдвардсен
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стабек
12
Маркус Сандберг
ВР
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
3
Yaw Amankwah
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ЦП
2
Sammy Skytte
ЦП
7
Маркус Сольбаккен
ЦФ
4
Симен Вангберг
ЦФ
7
Антонио Нуса
ЦФ
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
21
Victor Wernersson
ЦФ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Сарпсборг 08
6
Антон Салетрос
ЦП
10
Джонатан Линдсет
ЦФ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
17
Йоахим Солтведт
ЦФ
3
Николай Наэсс
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
6
Микаэль Дюрестам
ЦФ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦФ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
34
Anders Kristiansen
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Стабек
67
Tortol Lumanza
ЦП
9
Херолинд Шала
ЦП
5
Mats Solheim
ЦФ
10
Герман Гельмуйден
ЦФ
77
Fitim Azemi
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦФ
1
Мариус Улла
ЦФ
31
Olav Lilleoren Veum
ЦФ
14
Kristian Bernt Torgersen
ЦФ
Сарпсборг 08
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
6
Emil Palsson
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦФ
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦФ
2
Sulayman Bojang
ЦФ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
11
Мохамед Офкир
ЦФ
2-2-5
12
Сандберг
2
Педерсен
3
6
Хейланд
2
7
Нуса
20
Эдвардсен
21
16
Киркеволд
4
Вангберг
1-5
6
Салетрос
32
Вихне
34
3
4
Утвик
6
Дюрестам
20
Эдвардсен
9
Шала
9
Шала
20
Эдвардсен
4
Вангберг
5
5
4
Вангберг
7
Нуса
10
Гельмуйден
10
Гельмуйден
7
Нуса
3
Наэсс
18
Ветти
18
Ветти
3
Наэсс
32
Вихне
2
2
32
Вихне
28
Коне
22
Опсет
22
Опсет
28
Коне
7
11
Офкир
11
Офкир
7
Остались в запасе
Стабек
Сарпсборг 08
67
Tortol Lumanza
ЦП
77
Fitim Azemi
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦФ
1
Мариус Улла
ЦФ
31
Olav Lilleoren Veum
ЦФ
14
Kristian Bernt Torgersen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
6
Emil Palsson
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦФ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Остались в запасе
67
Tortol Lumanza
ЦП
77
Fitim Azemi
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦФ
1
Мариус Улла
ЦФ
31
Olav Lilleoren Veum
ЦФ
14
Kristian Bernt Torgersen
ЦФ
Остались в запасе
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
6
Emil Palsson
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦФ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча Стабек - Сарпсборг 08
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
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Стабек
Сарпсборг 08
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