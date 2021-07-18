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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стремсгодсет - Стабек
Стремсгодсет - Стабек: обзор матча 18 июля 2021
Стремсгодсет
18.07.2021, воскресенье, 21:00
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
2 : 1
Завершен
Стабек
37'
Й. Хове
81'
Ф. Фрайдей
35'
О. Валакер Эдвардсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стремсгодсет - Стабек
84'
Замена
K. Kinoshita
️️️️
М. Сольбаккен
ГОЛ! 2:1!
Ф. Фрайдей
Пас отдал
Й. Хове
81'
Замена
М. Мава
️️️️
Д. Ипалибо
80'
76'
Пенальти не реализован!
S. Skytte
74'
Замена
M. Solheim
️️️️
J. Moe
65'
Замена
S. Skytte
️️️️
Х. Шала
63'
Желтая карточка
J. Moe
Желтая карточка
А. Лейфссон
59'
ГОЛ! 1:1!
Й. Хове
Пас отдал
J. Parr
37'
35'
ГОЛ! 0:1!
О. Валакер Эдвардсен
Пас отдал
K. Hansen
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
18
Джек Ипалибо
ОП
10
Герман Штенгель
ЦП
8
Йохан Хове
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
3
Jonathan Parr
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Стабек
12
Маркус Сандберг
ВР
4
Симен Вангберг
ЦЗ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
18
Jeppe Moe
ЦЗ
3
Стурла Оттесен
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
9
Херолинд Шала
ЦП
17
Kornelius Hansen
ЦФ
77
Fitim Azemi
ЦФ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Стремсгодсет
40
Мортен Саэтра
ВР
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
2
Николас Микельсон
ПЗ
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
14
Мозес Мава
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
21
Prosper Mendy
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
Стабек
24
Калоян Костадинов
ЦП
2
Sammy Skytte
ЦП
67
Tortol Lumanza
ЦП
10
Герман Гельмуйден
АП
14
Kristian Bernt Torgersen
ЦФ
31
Olav Lilleoren Veum
ЦФ
5
Mats Solheim
ЦФ
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
3-1-2-2-2
16
Михра
26
Вильсвик
71
Вальсвик
19
Лейфссон
18
Ипалибо
10
Штенгель
8
Хове
8
Гулликсен
18
Стеневик
9
Фрайдей
3
4-2-1-3
12
Сандберг
3
Оттесен
5
Йенссен
18
4
Вангберг
7
Сольбаккен
9
Шала
7
Нуса
20
Эдвардсен
77
17
18
Ипалибо
14
Мава
14
Мава
18
Ипалибо
18
5
5
18
9
Шала
2
2
9
Шала
7
Сольбаккен
19
19
7
Сольбаккен
Остались в запасе
Стремсгодсет
Стабек
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
21
Prosper Mendy
ЦФ
2
Николас Микельсон
ПЗ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ВР
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
10
Герман Гельмуйден
АП
14
Kristian Bernt Torgersen
ЦФ
31
Olav Lilleoren Veum
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦП
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
67
Tortol Lumanza
ЦП
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
21
Prosper Mendy
ЦФ
2
Николас Микельсон
ПЗ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ВР
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
Остались в запасе
10
Герман Гельмуйден
АП
14
Kristian Bernt Torgersen
ЦФ
31
Olav Lilleoren Veum
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦП
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
67
Tortol Lumanza
ЦП
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Стремсгодсет - Стабек
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Информация о матче
Стадион:
Мариенлист
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