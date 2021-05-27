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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стабек - Бранн
Стабек - Бранн: обзор матча 27 мая 2021
Стабек
27.05.2021, четверг, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
2 : 0
Завершен
Бранн
21'
S. Skytte (П)
64'
Y. Amankwah
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стабек - Бранн
Замена
K. Bernt Torgersen
️️️️
М. Сольбаккен
89'
82'
Желтая карточка
K. Skaanes
72'
Замена
F. Moller Delaveris
️️️️
Р. Тэйлор
64'
Желтая карточка
О. Бломберг
ГОЛ! 2:0!
Y. Amankwah
Пас отдал
С. Оттесен
64'
Замена
С. Вангберг
️️️️
M. Solheim
62'
Желтая карточка
Г. Гельмуйден
56'
51'
Желтая карточка
М. Расмуссен
31'
Желтая карточка
Р. Кристиансен
Замена
Г. Гельмуйден
️️️️
О. Валакер Эдвардсен
26'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
S. Skytte
21'
14'
Пенальти не реализован!
Р. Тэйлор
Желтая карточка
M. Solheim
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стабек
12
Маркус Сандберг
ВР
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
3
Yaw Amankwah
ЦЗ
3
Стурла Оттесен
ПЗ
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
2
Sammy Skytte
ЦП
9
Херолинд Шала
ЦП
5
Mats Solheim
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Бранн
24
Петтер Странд
ЛЗ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
24
Рубен Кристиансен
ЦЗ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
11
Оле-Дидрик Бломберг
ПВ
99
Дауда Бамба
ЦФ
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
19
Kasper Skaanes
ЦФ
70
Moonga Simba
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Стабек
4
Симен Вангберг
ЦЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
6
Йеспер Исаксен
ЦП
67
Tortol Lumanza
ЦП
10
Герман Гельмуйден
АП
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
30
Peder Vogt
ЦФ
14
Kristian Bernt Torgersen
ЦФ
9
O. Khoblenko
ЦФ
Бранн
4
Томас Грегор
ЛЗ
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
10
Кристоффер Бармен
ЦП
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦП
24
Eirik Johansen
ЦФ
15
Jon-Helge Tveita
ЦФ
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
15
Filip Moller Delaveris
ЦФ
3-3-4
12
Сандберг
5
Йенссен
3
3
Оттесен
7
Сольбаккен
2
9
Шала
5
20
Эдвардсен
19
17
4-2-1-4
24
Кольскоген
4
Форрен
24
Кристиансен
24
Странд
20
Расмуссен
21
Тэйлор
11
Бломберг
70
19
1
99
Бамба
5
4
Вангберг
4
Вангберг
5
7
Сольбаккен
14
14
7
Сольбаккен
20
Эдвардсен
10
Гельмуйден
10
Гельмуйден
20
Эдвардсен
21
Тэйлор
15
15
21
Тэйлор
Остались в запасе
Стабек
Бранн
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
30
Peder Vogt
ЦФ
7
Антонио Нуса
ЛВ
6
Йеспер Исаксен
ЦП
67
Tortol Lumanza
ЦП
9
O. Khoblenko
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
24
Eirik Johansen
ЦФ
4
Томас Грегор
ЛЗ
15
Jon-Helge Tveita
ЦФ
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
10
Кристоффер Бармен
ЦП
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦП
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Остались в запасе
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
30
Peder Vogt
ЦФ
7
Антонио Нуса
ЛВ
6
Йеспер Исаксен
ЦП
67
Tortol Lumanza
ЦП
9
O. Khoblenko
ЦФ
Остались в запасе
24
Eirik Johansen
ЦФ
4
Томас Грегор
ЛЗ
15
Jon-Helge Tveita
ЦФ
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
10
Кристоффер Бармен
ЦП
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦП
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Статистика матча Стабек - Бранн
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Бранн
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Информация о матче
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