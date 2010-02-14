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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Лейрия - Витория Сетубал
Лейрия - Витория Сетубал: обзор матча 14 февраля 2010
Лейрия
14.02.2010, воскресенье, 19:00
Чемпионат Португалии, 19 тур
3 : 3
Завершен
Витория Сетубал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Лейрия - Витория Сетубал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лейрия
Португалия. Кубок, 1/4 финала
Торренсе
3 : 1
11.01.2026
Лейрия
Португалия. Высшая лига, 30 тур
Лейрия
2 : 3
12.05.2012
Насьональ
Португалия. Высшая лига, 29 тур
Бенфика
1 : 0
05.05.2012
Лейрия
Португалия. Высшая лига, 28 тур
Лейрия
0 : 4
29.04.2012
Фейренсе
Португалия. Высшая лига, 27 тур
Витория Гимараеш
3 : 2
21.04.2012
Лейрия
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 34 тур
Витория Сетубал
2 : 0
26.07.2020
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Спортинг
0 : 0
21.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 32 тур
Витория Сетубал
1 : 2
13.07.2020
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Авеш
1 : 0
08.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 30 тур
Витория Сетубал
2 : 3
04.07.2020
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Магалайш Пессоа
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Лейрия
Витория Сетубал
Голенков: «Зарплату от чешской «Сигмы» все еще не получил. Из Португалии тоже недосчитался»
2023.01.27 15:59
A Bola: экс-президент «Лейрии» Толстиков – претендент на пост спортивного директора «Спартака»
2021.08.12 11:28
15
Президент «Лейрии» Толстиков: «Вендел не дозрел для решения больших задач»
2020.10.06 10:14
2
Вратарь «Бенфики» Злобин пропустил гол, забитый в падении через себя в девятку на последней минуте кубкового матча
2019.12.22 01:15
13
Моуринью: «Витория Сетубал» может стать моим последним клубом»
2019.11.22 17:17
2
Голенков: «Зарплату от чешской «Сигмы» все еще не получил. Из Португалии тоже недосчитался»
2023.01.27 15:59
A Bola: экс-президент «Лейрии» Толстиков – претендент на пост спортивного директора «Спартака»
2021.08.12 11:28
15
Президент «Лейрии» Толстиков: «Вендел не дозрел для решения больших задач»
2020.10.06 10:14
2
Президент «Лейрии» считает, что «Бенфика» приложит максимум усилий для победы над ЦСКА в Москве
2017.11.22 07:30
3
Игроки «Крыльев Советов» Овсянников и Голенков перешли в «Лейрию»
2017.09.01 14:37
2
Вратарь «Бенфики» Злобин пропустил гол, забитый в падении через себя в девятку на последней минуте кубкового матча
2019.12.22 01:15
13
Моуринью: «Витория Сетубал» может стать моим последним клубом»
2019.11.22 17:17
2
Зе Луиш – о хет-трике «Витории Сетубал»: «Идеальный вечер»
2019.08.18 11:40
8
Примейра. «Порту» после вылета от «Краснодара» разгромил «Виторию Сетубал», Зе Луиш оформил хет-трик
2019.08.18 01:25
8
«МЮ» отдал голкипера Перейру в аренду «Витории Сетубал»
2018.08.03 06:41
1
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