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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Америка Минейро - Сан-Паулу
Америка Минейро - Сан-Паулу: обзор матча 10 декабря 2021
Америка Минейро
10.12.2021, пятница, 03:30
Бразилия. Серия А, 38 тур
2 : 0
Завершен
Сан-Паулу
58'
Адемир
62'
Адемир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Америка Минейро - Сан-Паулу
Замена
Андерсон
️️️️
Але
90'
+5
Замена
M. Toscano
️️️️
M. Zárate
84'
Замена
Жуниньо
️️️️
Z. Ricardo
84'
Замена
A. Ruschel
️️️️
J. Paulo
76'
65'
Замена
В. Буэно
️️️️
Жуан
ГОЛ! 2:0!
Адемир
Пас отдал
Жуниньо
62'
ГОЛ! 1:0!
Адемир
Пас отдал
Ф. Азеведо
58'
Желтая карточка
Р. Силва
45'
+5
45'
+4
Желтая карточка
Д. Коста
Желтая карточка
Z. Ricardo
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Америка Минейро
2
Patric
ЦФ
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦФ
6
João Paulo
ЦФ
8
Жуниньо
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
7
Адемир
ЦФ
16
Але
ЦФ
11
Фелипе Азеведо
ЦФ
99
Mauro Zárate
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Сан-Паулу
8
Габриэль Невес
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
18
Tiago Volpi
ЦФ
18
Игор Винисиус
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
34
Бруно Алвес
ЦФ
3
Лео
ЦФ
17
Игор Гомес
ЦФ
6
Рейналдо
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Америка Минейро
12
Йори
ЦФ
19
Chrigor
ЦФ
2
Diego Ferreira
ЦФ
3
Андерсон
ЦФ
28
Alan Ruschel
ЦФ
7
Фабрисио Даниэл
ЦФ
20
Geovane
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
9
Rodolfo
ЦФ
20
Marcelo Toscano
ЦФ
0
L. Santos
ЦФ
Сан-Паулу
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
55
Rafael Silva
ЦП
12
Тиаго Коуто
ЦФ
20
Лукас Перри
ЦФ
15
Витор Буэно
ЦФ
34
Велингтон
ЦФ
33
Луан
ЦФ
6
Таллес Коста
ЦФ
11
Маркиньос
ЦФ
5
7
Адемир
99
11
Азеведо
16
Але
5
1-1-5
8
Невес
24
Ригони
34
Алвес
9
Жуан
6
Рейналдо
17
Гомес
3
Лео
16
Але
3
Андерсон
3
Андерсон
16
Але
6
28
28
6
99
20
20
99
9
Жуан
15
Буэно
15
Буэно
9
Жуан
Остались в запасе
Америка Минейро
Сан-Паулу
12
Йори
ЦФ
19
Chrigor
ЦФ
2
Diego Ferreira
ЦФ
7
Фабрисио Даниэл
ЦФ
20
Geovane
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
9
Rodolfo
ЦФ
0
L. Santos
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
55
Rafael Silva
ЦП
12
Тиаго Коуто
ЦФ
20
Лукас Перри
ЦФ
34
Велингтон
ЦФ
33
Луан
ЦФ
6
Таллес Коста
ЦФ
11
Маркиньос
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
12
Йори
ЦФ
19
Chrigor
ЦФ
2
Diego Ferreira
ЦФ
7
Фабрисио Даниэл
ЦФ
20
Geovane
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
9
Rodolfo
ЦФ
0
L. Santos
ЦФ
Остались в запасе
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
55
Rafael Silva
ЦП
12
Тиаго Коуто
ЦФ
20
Лукас Перри
ЦФ
34
Велингтон
ЦФ
33
Луан
ЦФ
6
Таллес Коста
ЦФ
11
Маркиньос
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Америка Минейро - Сан-Паулу
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Стадион:
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