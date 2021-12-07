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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Форталеза
Куяба - Форталеза: обзор матча 07 декабря 2021
Куяба
07.12.2021, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 37 тур
1 : 0
Завершен
Форталеза
9'
É. (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куяба - Форталеза
Желтая карточка
Камило
90'
+1
Замена
A. Conceição
️️️️
L. Ramon
79'
77'
Замена
Ромариньо
️️️️
Л. Лима
71'
Замена
Робсон
️️️️
В. Паулиста
Замена
R. Gava
️️️️
M.
67'
65'
Замена
Тинга
️️️️
J.
Замена
Y. Cabrera
️️️️
Д. Кафу
58'
Замена
A.
️️️️
Ж. Виларди
58'
Замена
Марллон
️️️️
Паулао
46'
46'
Замена
O.
️️️️
V. Depietri
46'
Замена
Давид
️️️️
Б. Мело
44'
Желтая карточка
М. Хусса
36'
Желтая карточка
J.
Желтая карточка
Паулао
34'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
É.
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
22
Вальтер
ВР
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
27
Камило
ЦФ
19
Felipe Marques
ЦФ
22
Max
ЦФ
19
Lucas Ramon
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
6
Жоао Виларди
ЦФ
19
Élton
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
26
Бруно Мело
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
11
Valentin Depietri
ЦФ
26
Jackson
ЦФ
5
Матеус Хусса
ЦФ
22
Яго Пикачу
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
8
Рональд
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Куяба
13
Марллон
ЦЗ
10
Yesus Cabrera
ЦП
77
Osman
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
4
Anderson Conceição
ЦФ
27
Lucas Hernández
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
50
Юри
ЦФ
18
Jenison
ЦФ
21
Guilherme Pato
ЦФ
Форталеза
27
Felipe Alves
ВР
2
Тинга
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
15
Фелипе
ЦП
7
Edinho
ЦП
11
Osvaldo
ЦП
11
Ромариньо
ЦП
30
Робсон
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
2-5
22
Вальтер
33
Эмпереур
4
Паулао
19
19
6
Виларди
6
22
4-5
1
26
Мело
4
Тити
6
Лима
4
Беневенуто
26
8
Рональд
9
Паулиста
22
Пикачу
5
Хусса
4
Паулао
13
Марллон
13
Марллон
4
Паулао
7
Кафу
10
10
7
Кафу
19
4
4
19
6
Виларди
18
18
6
Виларди
22
18
18
22
26
2
Тинга
2
Тинга
26
11
11
11
11
6
Лима
11
Ромариньо
11
Ромариньо
6
Лима
26
Мело
7
Давид
7
Давид
26
Мело
9
Паулиста
30
Робсон
30
Робсон
9
Паулиста
Остались в запасе
Куяба
Форталеза
77
Osman
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
27
Lucas Hernández
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
50
Юри
ЦФ
18
Jenison
ЦФ
21
Guilherme Pato
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
27
Felipe Alves
ВР
15
Фелипе
ЦП
7
Edinho
ЦП
77
Igor Torres
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
77
Osman
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
27
Lucas Hernández
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
50
Юри
ЦФ
18
Jenison
ЦФ
21
Guilherme Pato
ЦФ
Остались в запасе
27
Felipe Alves
ВР
15
Фелипе
ЦП
7
Edinho
ЦП
77
Igor Torres
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Куяба - Форталеза
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
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