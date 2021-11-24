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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Гойяненсе - Жувентуде
Атлетико Гойяненсе - Жувентуде: обзор матча 24 ноября 2021
Атлетико Гойяненсе
24.11.2021, среда, 01:00
Бразилия. Серия А, 30 тур
1 : 1
Завершен
Жувентуде
62'
З. Роберто
88'
Р. Буэно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Гойяненсе - Жувентуде
89'
Желтая карточка
Р. Буэно
88'
ГОЛ! 1:1!
Р. Буэно
Пас отдал
Чико
82'
Замена
Чико
️️️️
В. Матеус
82'
Замена
R. Bilú
️️️️
D.
73'
Замена
Бруниньо
️️️️
Жадсон
ГОЛ! 1:0!
З. Роберто
62'
Замена
Рональд
️️️️
B. Montenegro
60'
Замена
З. Роберто
️️️️
A. LuÃs
60'
Желтая карточка
В. Маранхао
50'
46'
Замена
Капиксаба
️️️️
W.
36'
Желтая карточка
Соррисо
Замена
Л. Полли
️️️️
F. Miguel
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Гойяненсе
14
Pedro Henrique
ЦЗ
6
Артур Энрике
ЦЗ
18
Janderson
ЦП
23
Dudu
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
26
Brian Montenegro
ЦФ
10
João Paulo
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
5
Виллиан Маранхао
ЦФ
17
Марлон Фрейтас
ЦФ
33
Эдер
ЦФ
Жувентуде
2
Michel
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
16
Жадсон
ЦП
1
Дуглас Фридрих
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
9
Рикардо Буэно
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
23
Dawhan
ЦФ
8
Гилерме Кастильо
ЦФ
2
Вилльям Матеус
ЦФ
34
Витор Мендес
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Атлетико Гойяненсе
44
Габриэль Баральяс
ЦП
3
Werley
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
81
Lucão
ЦФ
44
Жонас Торо
ЦФ
8
Matheus Barbosa
ЦФ
17
Риксон
ЦФ
35
Рональд
ЦФ
16
Игор Кариус
ЦФ
0
Arnaldo
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦФ
27
Луан Полли
ЦФ
Жувентуде
8
Гильерме Сантос
ЦЗ
2
Juan Quintero
ЦЗ
21
Виллиан
ЦФ
96
Пауло Энрике
ЦФ
20
Didi
ЦФ
37
Бруниньо
ЦФ
7
Капиксаба
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
20
Wagner
ЦФ
10
Чико
ЦФ
7
Rafael Bilú
ЦФ
21
Roberson
ЦФ
2-1-5
14
6
Энрике
18
97
33
Эдер
17
Фрейтас
5
Маранхао
10
2-1-5
2
13
Форстер
16
Жадсон
91
34
Мендес
2
Матеус
8
Кастильо
23
97
99
Зе Роберто
99
Зе Роберто
97
26
35
Рональд
35
Рональд
26
Жефферсон
0
0
Жефферсон
16
27
Полли
27
Полли
16
16
Жадсон
37
Бруниньо
37
Бруниньо
16
Жадсон
91
7
Капиксаба
7
Капиксаба
91
2
Матеус
10
Чико
10
Чико
2
Матеус
23
7
7
23
Остались в запасе
Атлетико Гойяненсе
Жувентуде
44
Габриэль Баральяс
ЦП
3
Werley
ЦФ
81
Lucão
ЦФ
44
Жонас Торо
ЦФ
8
Matheus Barbosa
ЦФ
17
Риксон
ЦФ
16
Игор Кариус
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦФ
8
Гильерме Сантос
ЦЗ
2
Juan Quintero
ЦЗ
21
Виллиан
ЦФ
96
Пауло Энрике
ЦФ
20
Didi
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
20
Wagner
ЦФ
21
Roberson
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
44
Габриэль Баральяс
ЦП
3
Werley
ЦФ
81
Lucão
ЦФ
44
Жонас Торо
ЦФ
8
Matheus Barbosa
ЦФ
17
Риксон
ЦФ
16
Игор Кариус
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦФ
Остались в запасе
8
Гильерме Сантос
ЦЗ
2
Juan Quintero
ЦЗ
21
Виллиан
ЦФ
96
Пауло Энрике
ЦФ
20
Didi
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
20
Wagner
ЦФ
21
Roberson
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Атлетико Гойяненсе - Жувентуде
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
Антонио Асиоли
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