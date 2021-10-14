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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Америка Минейро
Интернасьонал - Америка Минейро: обзор матча 14 октября 2021
Интернасьонал
14.10.2021, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 26 тур
3 : 1
Завершен
Америка Минейро
14'
Патрик
64'
Патрик
90+1'
Ю. Алберто
16'
Адемир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интернасьонал - Америка Минейро
Замена
З. Габриэл
️️️️
Тайсон
90'
+3
Замена
М. Кадорини
️️️️
Мойзес
90'
+3
ГОЛ! 3:1!
Ю. Алберто
90'
+1
85'
Замена
M. Toscano
️️️️
Л. Кал
77'
Замена
D. Ferreira
️️️️
P.
77'
Замена
Б. Назарио
️️️️
Жуниньо
69'
Желтая карточка
L. Santos
66'
Замена
R.
️️️️
Ф. Азеведо
Замена
К. Видаль
️️️️
Маурисио
65'
ГОЛ! 2:1!
Патрик
Пас отдал
Маурисио
64'
58'
Желтая карточка
Ф. Азеведо
Замена
Д. Кардозо
️️️️
Р. Линдосо
46'
16'
ГОЛ! 1:1!
Адемир
Пас отдал
Ф. Азеведо
ГОЛ! 1:0!
Патрик
Пас отдал
Р. Дурадо
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
27
Мойзес
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ЦФ
42
Даниэл
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
8
Патрик
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
18
Маурисио
ЦФ
13
Родриго Дурадо
ЦФ
23
Родриго Линдосо
ЦФ
31
Виктор Куэста
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Америка Минейро
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
7
Фабрисио Даниэл
ЦФ
11
Фелипе Азеведо
ЦФ
7
Адемир
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
6
Марлон Лопес
ЦФ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦФ
2
Patric
ЦФ
8
Жуниньо
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Интернасьонал
27
Кайке Роша
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
5
Хейтор
ЦФ
11
Gustavo Maia
ЦФ
99
Матеус Кадорини
ЦФ
11
Кайо Видаль
ЦФ
23
Зе Габриэл
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
14
Марсело Ломба
ЦФ
Америка Минейро
31
Yan Sasse
ЦП
10
Бруно Назарио
ЦП
9
Rodolfo
ЦФ
0
L. Santos
ЦФ
20
Marcelo Toscano
ЦФ
19
Chrigor
ЦФ
20
Geovane
ЦФ
28
Alan Ruschel
ЦФ
6
João Paulo
ЦФ
3
Андерсон
ЦФ
2
Diego Ferreira
ЦФ
12
Йори
ЦФ
2-5
27
Мойзес
25
Меркадо
18
Маурисио
31
Куэста
23
Линдосо
13
Дурадо
11
Тайсон
5
6
Лопес
8
Жуниньо
2
45
Силва
4
Бауэрман
23
Линдосо
5
Кардозо
5
Кардозо
23
Линдосо
27
Мойзес
99
Кадорини
99
Кадорини
27
Мойзес
18
Маурисио
11
Видаль
11
Видаль
18
Маурисио
11
Тайсон
23
Зе Габриэл
23
Зе Габриэл
11
Тайсон
8
Жуниньо
10
Назарио
10
Назарио
8
Жуниньо
11
Азеведо
9
9
11
Азеведо
21
Кал
20
20
21
Кал
2
2
2
2
Остались в запасе
Интернасьонал
Америка Минейро
27
Кайке Роша
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
5
Хейтор
ЦФ
11
Gustavo Maia
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
14
Марсело Ломба
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
31
Yan Sasse
ЦП
0
L. Santos
ЦФ
19
Chrigor
ЦФ
20
Geovane
ЦФ
28
Alan Ruschel
ЦФ
6
João Paulo
ЦФ
3
Андерсон
ЦФ
12
Йори
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Остались в запасе
27
Кайке Роша
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
5
Хейтор
ЦФ
11
Gustavo Maia
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
14
Марсело Ломба
ЦФ
Остались в запасе
31
Yan Sasse
ЦП
0
L. Santos
ЦФ
19
Chrigor
ЦФ
20
Geovane
ЦФ
28
Alan Ruschel
ЦФ
6
João Paulo
ЦФ
3
Андерсон
ЦФ
12
Йори
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Вагнер Мансини
Статистика матча Интернасьонал - Америка Минейро
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
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