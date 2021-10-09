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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе
Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 09 октября 2021
Флуминенсе
09.10.2021, суббота, 22:30
Бразилия. Серия А, 25 тур
0 : 0
Завершен
Атлетико Гойяненсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе
Желтая карточка
Л. Кларо
87'
84'
Замена
Натанаэль
️️️️
A. LuÃs
Желтая карточка
Д. Кеннеди
81'
Замена
Мартинелли
️️️️
Андре
80'
Замена
L.
️️️️
Л. Энрике
75'
Замена
Р. Бобадилья
️️️️
F.
75'
67'
Желтая карточка
Эдер
Замена
Д. Кеннеди
️️️️
К. Паулиста
65'
64'
Замена
B. Montenegro
️️️️
З. Роберто
64'
Замена
J.
️️️️
Рональд
46'
Замена
Г. Баральяс
️️️️
M. Barbosa
Замена
Д. Ариас
️️️️
G. Apis
46'
45'
Желтая карточка
Рональд
9'
Замена
A.
️️️️
D.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
6
Данило Барселос
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
4
Луккас Кларо
ЦФ
16
Нонато
ЦФ
7
Андре
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
11
Луис Энрике
ЦФ
9
Fred
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Атлетико Гойяненсе
4
Вандерсон
ЦЗ
16
Fernando Miguel
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
33
Эдер
ЦФ
16
Игор Кариус
ЦФ
5
Виллиан Маранхао
ЦФ
8
Matheus Barbosa
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
35
Рональд
ЦФ
10
João Paulo
ЦФ
Флуминенсе
22
Педро Ранхел
ВР
44
Давид Брас
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
11
Джон Ариас
ЦП
9
Джон Кеннеди
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
11
Lucca
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
29
Gustavo Apis
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
14
Pedro Henrique
ЦЗ
44
Габриэль Баральяс
ЦП
18
Janderson
ЦП
27
Луан Полли
ЦФ
0
Arnaldo
ЦФ
25
Натанаэль
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦФ
17
Риксон
ЦФ
26
Brian Montenegro
ЦФ
2-5
6
Барселос
33
Нино
88
38
Паулиста
9
11
Энрике
7
Андре
1-5
4
Вандерсон
8
10
35
Рональд
99
Зе Роберто
97
11
Ариас
11
Ариас
38
Паулиста
9
Кеннеди
9
Кеннеди
38
Паулиста
11
Энрике
11
11
11
Энрике
7
Андре
8
Мартинелли
8
Мартинелли
7
Андре
29
29
9
25
Бобадилья
25
Бобадилья
9
8
44
Баральяс
44
Баральяс
8
35
Рональд
18
18
35
Рональд
23
0
0
23
97
25
Натанаэль
25
Натанаэль
97
99
Зе Роберто
26
26
99
Зе Роберто
Остались в запасе
Флуминенсе
Атлетико Гойяненсе
22
Педро Ранхел
ВР
44
Давид Брас
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
2
Калегари
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
14
Pedro Henrique
ЦЗ
27
Луан Полли
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦФ
17
Риксон
ЦФ
Остались в запасе
22
Педро Ранхел
ВР
44
Давид Брас
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
2
Калегари
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
Остались в запасе
14
Pedro Henrique
ЦЗ
27
Луан Полли
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦФ
17
Риксон
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Статистика матча Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
Стадион:
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