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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Америка Минейро - Фламенго
Америка Минейро - Фламенго: обзор матча 26 сентября 2021
Америка Минейро
26.09.2021, воскресенье, 17:00
Бразилия. Серия А, 22 тур
1 : 1
Завершен
Фламенго
90+5'
Але
89'
Микаэл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Америка Минейро - Фламенго
ГОЛ! 1:1!
Але
Пас отдал
Л. Кал
90'
+5
90'
Замена
Р. Кенеди
️️️️
Б. Энрике
89'
ГОЛ! 0:1!
Микаэл
Пас отдал
Родиней
Замена
L. Santos
️️️️
М. Лопес
80'
Замена
A. Ruschel
️️️️
Жуниньо
80'
75'
Замена
Лазаро
️️️️
В. Арао
74'
Замена
Родиней
️️️️
Педро
Замена
I.
️️️️
M. Zárate
74'
Замена
Але
️️️️
Ф. Азеведо
66'
65'
Желтая карточка
Матеузиньо
61'
Замена
А. Перейра
️️️️
Диего
61'
Замена
Микаэл
️️️️
Витиньо
Желтая карточка
Адемир
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Америка Минейро
7
Фабрисио Даниэл
ЦФ
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
2
Patric
ЦФ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦФ
6
Марлон Лопес
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
8
Жуниньо
ЦФ
7
Адемир
ЦФ
99
Mauro Zárate
ЦФ
11
Фелипе Азеведо
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Фламенго
11
Витиньо
ЛВ
29
Тиаго Майя
ЦП
9
Педро
ЦФ
12
Габриэль Батиста
ЦФ
2
Матеузиньо
ЦФ
13
Густаво Энрике
ЦФ
4
Лео Перейра
ЦФ
6
Рене
ЦФ
15
Виллиан Арао
ЦФ
10
Диего
ЦФ
27
Бруно Энрике
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Америка Минейро
31
Yan Sasse
ЦП
0
L. Santos
ЦФ
12
Йори
ЦФ
3
Андерсон
ЦФ
2
Diego Ferreira
ЦФ
28
Alan Ruschel
ЦФ
16
Але
ЦФ
46
Isaque
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
9
Rodolfo
ЦФ
20
Marcelo Toscano
ЦФ
Фламенго
2
Бруно Виана
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
8
Андреас Перейра
АП
17
Лазаро
ЦФ
23
Сезар
ЦФ
1
Уго Соуза
ЦФ
13
Рамон
ЦФ
23
Родиней
ЦФ
35
Жоао Гомес
ЦФ
30
Микаэл
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
5
8
Жуниньо
11
Азеведо
99
7
Адемир
21
Кал
1-1-5
29
Майя
11
Витиньо
4
Перейра
27
Энрике
10
Диего
15
Арао
6
Рене
6
Лопес
0
0
6
Лопес
8
Жуниньо
28
28
8
Жуниньо
11
Азеведо
16
Але
16
Але
11
Азеведо
99
46
46
99
27
Энрике
29
Кенеди
29
Кенеди
27
Энрике
10
Диего
8
Перейра
8
Перейра
10
Диего
15
Арао
17
Лазаро
17
Лазаро
15
Арао
9
Педро
23
Родиней
23
Родиней
9
Педро
11
Витиньо
30
Микаэл
30
Микаэл
11
Витиньо
Остались в запасе
Америка Минейро
Фламенго
31
Yan Sasse
ЦП
12
Йори
ЦФ
3
Андерсон
ЦФ
2
Diego Ferreira
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
9
Rodolfo
ЦФ
20
Marcelo Toscano
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
2
Бруно Виана
ЦЗ
23
Сезар
ЦФ
1
Уго Соуза
ЦФ
13
Рамон
ЦФ
35
Жоао Гомес
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
31
Yan Sasse
ЦП
12
Йори
ЦФ
3
Андерсон
ЦФ
2
Diego Ferreira
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
9
Rodolfo
ЦФ
20
Marcelo Toscano
ЦФ
Остались в запасе
2
Бруно Виана
ЦЗ
23
Сезар
ЦФ
1
Уго Соуза
ЦФ
13
Рамон
ЦФ
35
Жоао Гомес
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Америка Минейро - Фламенго
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
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