Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе
Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 11 сентября 2021
Америка Минейро
11.09.2021, суббота, 22:00
Бразилия. Серия А, 20 тур
2 : 0
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
48'
Ф. Азеведо
70'
Л. Кал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе
Замена
Але
️️️️
Адемир
85'
Замена
Z. Ricardo
️️️️
Л. Кал
85'
80'
Замена
M. Azevedo
️️️️
Д. Теранс
72'
Замена
К. Эдуардо
️️️️
П. Роша
ГОЛ! 2:0!
Л. Кал
Пас отдал
M. Zárate
70'
Замена
R.
️️️️
Ф. Азеведо
65'
Замена
M. Zárate
️️️️
L. Santos
65'
65'
Замена
Р. Кайзер
️️️️
Кристиан
ГОЛ! 1:0!
Ф. Азеведо
Пас отдал
Жуниньо
48'
45'
+1
Желтая карточка
Абнер
Желтая карточка
Ф. Азеведо
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Америка Минейро
7
Фабрисио Даниэл
ЦФ
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
2
Patric
ЦФ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
11
Фелипе Азеведо
ЦФ
8
Жуниньо
ЦФ
0
L. Santos
ЦФ
7
Адемир
ЦФ
6
Марлон Лопес
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Атлетико Паранаэнсе
23
Сантос
ВР
32
Педро Роша
ЛВ
7
Биссоли
ЦФ
2
Марсиньо
ЦФ
5
Педро Энрике
ЦФ
44
Тиаго Хелено
ЦФ
16
Абнер
ЦФ
14
Эрик
ЦФ
18
Кристиан
ЦФ
25
Ричард
ЦФ
80
Давид Теранс
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Америка Минейро
31
Yan Sasse
ЦП
20
Marcelo Toscano
ЦФ
12
Йори
ЦФ
2
Diego Ferreira
ЦФ
3
Андерсон
ЦФ
28
Alan Ruschel
ЦФ
16
Але
ЦФ
28
Orlando BerrÃo
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
99
Mauro Zárate
ЦФ
9
Rodolfo
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
7
Jader
ЦП
55
Fernando Canesin
ЦП
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
24
Бенто
ЦФ
30
Николас
ЦФ
27
Зе Ивалдо
ЦФ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
12
Келлвен
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
5
8
Жуниньо
6
Лопес
7
Адемир
0
11
Азеведо
1-5
23
Сантос
32
Роша
16
Абнер
80
Теранс
25
Ричард
18
Кристиан
14
Эрик
7
Адемир
16
Але
16
Але
7
Адемир
21
Кал
5
5
21
Кал
0
99
99
0
11
Азеведо
9
9
11
Азеведо
80
Теранс
6
6
80
Теранс
32
Роша
96
Эдуардо
96
Эдуардо
32
Роша
18
Кристиан
79
Кайзер
79
Кайзер
18
Кристиан
Остались в запасе
Америка Минейро
Атлетико Паранаэнсе
31
Yan Sasse
ЦП
20
Marcelo Toscano
ЦФ
12
Йори
ЦФ
2
Diego Ferreira
ЦФ
3
Андерсон
ЦФ
28
Alan Ruschel
ЦФ
28
Orlando BerrÃo
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
7
Jader
ЦП
55
Fernando Canesin
ЦП
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
24
Бенто
ЦФ
30
Николас
ЦФ
27
Зе Ивалдо
ЦФ
12
Келлвен
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Остались в запасе
31
Yan Sasse
ЦП
20
Marcelo Toscano
ЦФ
12
Йори
ЦФ
2
Diego Ferreira
ЦФ
3
Андерсон
ЦФ
28
Alan Ruschel
ЦФ
28
Orlando BerrÃo
ЦФ
Остались в запасе
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
7
Jader
ЦП
55
Fernando Canesin
ЦП
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
24
Бенто
ЦФ
30
Николас
ЦФ
27
Зе Ивалдо
ЦФ
12
Келлвен
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Главный тренер
Милтон Мендес
Статистика матча Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Стадион:
Арена да Байшада
Новости команд
Все
Америка Минейро
Атлетико Паранаэнсе
ЦСКА может обменять Гонду на лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
20:49
5
В ЦСКА согласовали трансфер 20-миллионного форварда
16:29
17
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Паранаэнсе» и «Ремо» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
Серия A: шансы «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
«Атлетико Паранаэнсе» – «Палмейрас»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
Определились финалисты Кубка Либертадорес
2024.10.31 18:50
«Локомотив» определился с будущим Педриньо, которого выгнали из «Сан-Паулу»
2023.07.04 08:55
1
«Крылья Советов» интересуются Канте
2023.04.27 09:50
Агент Педриньо прокомментировал новость о переходе бразильца в «Локомотив»
2022.09.07 15:49
Стало известно, сколько «Локомотив» заплатит за Педриньо
2022.09.07 12:27
4
ЦСКА может обменять Гонду на лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
20:49
5
В ЦСКА согласовали трансфер 20-миллионного форварда
16:29
17
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Паранаэнсе» и «Ремо» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
Серия A: шансы «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
«Атлетико Паранаэнсе» – «Палмейрас»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+