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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Америка Минейро
Сан-Паулу - Америка Минейро: обзор матча 23 сентября 2021
Сан-Паулу
23.09.2021, четверг, 02:30
Бразилия. Серия А, 19 тур
0 : 0
Завершен
Америка Минейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Паулу - Америка Минейро
89'
Замена
C.
️️️️
М. Лопес
89'
Замена
M. Toscano
️️️️
M. Zárate
88'
Замена
Y. Sasse
️️️️
Адемир
Замена
Х. Кальери
️️️️
И. Гомес
82'
77'
Замена
A. Ruschel
️️️️
Ф. Азеведо
Желтая карточка
Рейналдо
75'
65'
Желтая карточка
M. Zárate
62'
Замена
R.
️️️️
L. Santos
Замена
L.
️️️️
Г. Сара
60'
Желтая карточка
Ж. Миранда
50'
Желтая карточка
Р. Арболеда
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
6
Рейналдо
ЦФ
11
Родриго Нестор
ЦФ
8
Габриэл Сара
ЦФ
17
Игор Гомес
ЦФ
33
Луан
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
21
Antonio Galeano
ЦФ
18
Tiago Volpi
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Америка Минейро
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
16
Але
ЦФ
6
Марлон Лопес
ЦФ
99
Mauro Zárate
ЦФ
0
L. Santos
ЦФ
11
Фелипе Азеведо
ЦФ
8
Жуниньо
ЦФ
7
Адемир
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦФ
2
Patric
ЦФ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Сан-Паулу
19
Диего Коста
ЦФ
11
Маркиньос
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
34
Велингтон
ЦФ
7
Шейлон
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
15
Витор Буэно
ЦФ
7
Мартин Бенитес
ЦФ
34
Бруно Алвес
ЦФ
20
Лукас Перри
ЦФ
Америка Минейро
31
Yan Sasse
ЦП
12
Йори
ЦФ
3
Андерсон
ЦФ
2
Diego Ferreira
ЦФ
28
Alan Ruschel
ЦФ
46
Isaque
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
19
Chrigor
ЦФ
20
Marcelo Toscano
ЦФ
9
Rodolfo
ЦФ
2-1-5
5
Арболеда
13
Миранда
24
Ригони
33
Луан
18
21
92
Пабло
17
Гомес
5
8
Жуниньо
4
Бауэрман
2
45
Силва
7
Адемир
17
Гомес
9
Кальери
9
Кальери
17
Гомес
8
Сара
28
28
8
Сара
7
Адемир
31
31
7
Адемир
11
Азеведо
28
28
11
Азеведо
6
Лопес
19
19
6
Лопес
99
20
20
99
0
9
9
0
Остались в запасе
Сан-Паулу
Америка Минейро
19
Диего Коста
ЦФ
11
Маркиньос
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
34
Велингтон
ЦФ
7
Шейлон
ЦФ
15
Витор Буэно
ЦФ
7
Мартин Бенитес
ЦФ
34
Бруно Алвес
ЦФ
20
Лукас Перри
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
12
Йори
ЦФ
3
Андерсон
ЦФ
2
Diego Ferreira
ЦФ
46
Isaque
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Остались в запасе
19
Диего Коста
ЦФ
11
Маркиньос
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
34
Велингтон
ЦФ
7
Шейлон
ЦФ
15
Витор Буэно
ЦФ
7
Мартин Бенитес
ЦФ
34
Бруно Алвес
ЦФ
20
Лукас Перри
ЦФ
Остались в запасе
12
Йори
ЦФ
3
Андерсон
ЦФ
2
Diego Ferreira
ЦФ
46
Isaque
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Вагнер Мансини
Статистика матча Сан-Паулу - Америка Минейро
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Информация о матче
Стадион:
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