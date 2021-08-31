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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Куяба
Форталеза - Куяба: обзор матча 31 августа 2021
Форталеза
31.08.2021, вторник, 03:30
Бразилия. Серия А, 18 тур
0 : 0
Завершен
Куяба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Форталеза - Куяба
90'
+5
Желтая карточка
R. Elias
Желтая карточка
Фелипе
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
Ж. Виларди
Замена
А. Энрикес
️️️️
L. Crispim
88'
86'
Замена
W.
️️️️
Паулао
Желтая карточка
I. Torres
77'
76'
Замена
R. Elias
️️️️
J.
73'
Желтая карточка
Юри
Замена
I. Torres
️️️️
Робсон
71'
69'
Желтая карточка
J.
68'
Замена
Д. Кафу
️️️️
Камило
68'
Замена
Юри
️️️️
A.
Замена
Ромариньо
️️️️
M. Vargas
64'
46'
Замена
O.
️️️️
Y. Cabrera
Замена
Л. Лима
️️️️
Эдерсон
46'
Замена
В. Паулиста
️️️️
Давид
46'
16'
Желтая карточка
Клайсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
2
Тинга
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
13
Эдерсон
ЦП
15
Фелипе
ЦП
30
Робсон
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
22
Яго Пикачу
ЦФ
26
Jackson
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Куяба
22
Вальтер
ВР
13
Марллон
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
29
Клайсон
ЦП
10
Yesus Cabrera
ЦП
18
Auremir
ЦФ
6
Жоао Виларди
ЦФ
27
Камило
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
2
Жоао Лукас
ЦФ
18
Jenison
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Форталеза
27
Felipe Alves
ВР
26
Бруно Мело
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
7
Edinho
ЦП
11
Ромариньо
ЦП
9
Анхело Энрикес
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
8
Рональд
ЦФ
5
Матеус Хусса
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Куяба
21
Жоао Карлос
ЦФ
19
Lucas Ramon
ЦФ
15
Wálber
ЦФ
11
Danilo Gomes Magalhaes
ЦФ
50
Юри
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
77
Osman
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
9
Rafael Elias
ЦФ
19
Élton
ЦФ
2-2-1-5
1
2
Тинга
4
Тити
13
Эдерсон
15
Фелипе
7
Давид
96
26
22
Пикачу
91
30
Робсон
2-2-5
22
Вальтер
13
Марллон
4
Паулао
29
Клайсон
10
6
Виларди
18
2
Лукас
6
27
Камило
13
Эдерсон
6
Лима
6
Лима
13
Эдерсон
96
11
Ромариньо
11
Ромариньо
96
91
9
Энрикес
9
Энрикес
91
30
Робсон
77
77
30
Робсон
7
Давид
9
Паулиста
9
Паулиста
7
Давид
4
Паулао
15
15
4
Паулао
18
50
Юри
50
Юри
18
27
Камило
7
Кафу
7
Кафу
27
Камило
10
77
77
10
18
9
9
18
Остались в запасе
Форталеза
Куяба
27
Felipe Alves
ВР
26
Бруно Мело
ЦЗ
7
Edinho
ЦП
11
Valentin Depietri
ЦФ
8
Рональд
ЦФ
5
Матеус Хусса
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
21
Жоао Карлос
ЦФ
19
Lucas Ramon
ЦФ
11
Danilo Gomes Magalhaes
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
19
Élton
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Остались в запасе
27
Felipe Alves
ВР
26
Бруно Мело
ЦЗ
7
Edinho
ЦП
11
Valentin Depietri
ЦФ
8
Рональд
ЦФ
5
Матеус Хусса
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
Остались в запасе
21
Жоао Карлос
ЦФ
19
Lucas Ramon
ЦФ
11
Danilo Gomes Magalhaes
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
19
Élton
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Статистика матча Форталеза - Куяба
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
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