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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Америка Минейро - Брагантино
Америка Минейро - Брагантино: обзор матча 24 августа 2021
Америка Минейро
24.08.2021, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 17 тур
0 : 2
Завершен
Брагантино
42'
Итало
88'
G. Novaes
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Америка Минейро - Брагантино
88'
ГОЛ! 0:2!
G. Novaes
Замена
I.
️️️️
R.
79'
77'
Замена
V.
️️️️
Б. Пракседес
Желтая карточка
M. Toscano
75'
Замена
G.
️️️️
Ф. Азеведо
73'
64'
Замена
Л. Кандидо
️️️️
E.
64'
Замена
G. Novaes
️️️️
Т. Куэльо
Замена
S.
️️️️
R.
64'
46'
Замена
Рамирес
️️️️
Л. Эвангелиста
Замена
Жуниньо
️️️️
Жуниньо
46'
42'
ГОЛ! 0:1!
Итало
Пас отдал
Артур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Америка Минейро
8
Жуниньо
ЦП
9
Rodolfo
ЦФ
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
2
Patric
ЦФ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦФ
6
João Paulo
ЦФ
29
Ramon
ЦФ
7
Фабрисио Даниэл
ЦФ
7
Адемир
ЦФ
11
Фелипе Азеведо
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Брагантино
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
1
Клейтон
ЦФ
13
Адерлан
ЦФ
4
Натан
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
37
Артур
ЦФ
25
Бруно Пракседес
ЦФ
28
Томас Куэльо
ЦФ
15
Итало
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Америка Минейро
10
Бруно Назарио
ЦП
32
Luiz Fernando
ЦП
20
Marcelo Toscano
ЦФ
12
Airton
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
3
Андерсон
ЦФ
6
Марлон Лопес
ЦФ
2
Diego Ferreira
ЦФ
46
Isaque
ЦФ
20
Geovane
ЦФ
15
Sabino
ЦФ
Брагантино
7
Рамирес
ЦП
1
Júlio Césár
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
36
Луан Кандидо
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
26
Веверсон
ЦФ
31
Vitinho
ЦФ
0
Leandrinho
ЦФ
7
Педро Габриэл
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
39
Gabriel Novaes
ЦФ
1-5
8
Жуниньо
29
11
Азеведо
7
Адемир
7
Даниэл
6
1-1-5
15
Бруно
30
Эвангелиста
25
Силва
15
Итало
28
Куэльо
25
Пракседес
37
Артур
9
46
46
9
11
Азеведо
20
20
11
Азеведо
29
15
15
29
30
Эвангелиста
7
Рамирес
7
Рамирес
30
Эвангелиста
6
36
Кандидо
36
Кандидо
6
25
Пракседес
31
31
25
Пракседес
28
Куэльо
39
39
28
Куэльо
Остались в запасе
Америка Минейро
Брагантино
10
Бруно Назарио
ЦП
32
Luiz Fernando
ЦП
20
Marcelo Toscano
ЦФ
12
Airton
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
3
Андерсон
ЦФ
6
Марлон Лопес
ЦФ
2
Diego Ferreira
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
1
Júlio Césár
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
26
Веверсон
ЦФ
0
Leandrinho
ЦФ
7
Педро Габриэл
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Остались в запасе
10
Бруно Назарио
ЦП
32
Luiz Fernando
ЦП
20
Marcelo Toscano
ЦФ
12
Airton
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
3
Андерсон
ЦФ
6
Марлон Лопес
ЦФ
2
Diego Ferreira
ЦФ
Остались в запасе
1
Júlio Césár
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
26
Веверсон
ЦФ
0
Leandrinho
ЦФ
7
Педро Габриэл
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Статистика матча Америка Минейро - Брагантино
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Наби Аби Шеди
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