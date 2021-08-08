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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Америка Минейро - Флуминенсе
Америка Минейро - Флуминенсе: обзор матча 08 августа 2021
Америка Минейро
08.08.2021, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 15 тур
1 : 0
Завершен
Флуминенсе
72'
Адемир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Америка Минейро - Флуминенсе
Замена
М. Лопес
️️️️
J. Paulo
84'
Замена
Z. Ricardo
️️️️
C.
84'
Желтая карточка
P.
79'
76'
Замена
A. Hernández
️️️️
F.
76'
Замена
Гансо
️️️️
Y. Felipe
76'
Замена
Д. Кеннеди
️️️️
Кайку
ГОЛ! 1:0!
Адемир
72'
Замена
R.
️️️️
Ф. Азеведо
70'
Замена
Жуниньо
️️️️
R.
70'
65'
Замена
М. Мартинс
️️️️
L.
65'
Замена
Х. Касарес
️️️️
N.
Желтая карточка
Ф. Азеведо
59'
38'
Желтая карточка
L.
37'
Желтая карточка
Мартинелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Америка Минейро
7
Фабрисио Даниэл
ЦФ
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦФ
2
Patric
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦФ
11
Фелипе Азеведо
ЦФ
16
Але
ЦФ
29
Ramon
ЦФ
6
João Paulo
ЦФ
19
Chrigor
ЦФ
7
Адемир
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Флуминенсе
26
Маноэл
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
1
Marcos Felipe
ЦФ
2
Самуэль Хавьер
ЦФ
4
Луккас Кларо
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
9
Fred
ЦФ
11
Lucca
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
11
Кайку
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Америка Минейро
10
Бруно Назарио
ЦП
8
Жуниньо
ЦП
9
Rodolfo
ЦФ
12
Йори
ЦФ
3
Андерсон
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
6
Марлон Лопес
ЦФ
46
Isaque
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
20
Geovane
ЦФ
20
Marcelo Toscano
ЦФ
Флуминенсе
44
Давид Брас
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
26
Хуан Касарес
ЦП
22
Muriel
ЦФ
11
Матеус Мартинс
ЦФ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
16
Нонато
ЦФ
10
Гансо
ЦФ
7
Андре
ЦФ
99
Abel Hernández
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
5
29
7
Адемир
19
6
16
Але
2-5
26
Маноэл
6
Эжидио
88
11
Кайку
10
11
9
29
8
Жуниньо
8
Жуниньо
29
11
Азеведо
9
9
11
Азеведо
6
6
Лопес
6
Лопес
6
19
5
5
19
10
26
Касарес
26
Касарес
10
11
11
Мартинс
11
Мартинс
11
88
10
Гансо
10
Гансо
88
9
99
99
9
11
Кайку
9
Кеннеди
9
Кеннеди
11
Кайку
Остались в запасе
Америка Минейро
Флуминенсе
10
Бруно Назарио
ЦП
12
Йори
ЦФ
3
Андерсон
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
46
Isaque
ЦФ
20
Geovane
ЦФ
20
Marcelo Toscano
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
44
Давид Брас
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
22
Muriel
ЦФ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
16
Нонато
ЦФ
7
Андре
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Остались в запасе
10
Бруно Назарио
ЦП
12
Йори
ЦФ
3
Андерсон
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
46
Isaque
ЦФ
20
Geovane
ЦФ
20
Marcelo Toscano
ЦФ
Остались в запасе
44
Давид Брас
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
22
Muriel
ЦФ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
16
Нонато
ЦФ
7
Андре
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Главный тренер
Рикардо Друбски
Статистика матча Америка Минейро - Флуминенсе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Стадион:
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