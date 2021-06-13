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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Америка Минейро
Фламенго - Америка Минейро: обзор матча 13 июня 2021
Фламенго
13.06.2021, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 3 тур
2 : 0
Завершен
Америка Минейро
24'
Б. Энрике
67'
Р. Муньис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фламенго - Америка Минейро
Замена
M.
️️️️
Б. Энрике
89'
Замена
Рене
️️️️
Ф. Луис
89'
Замена
R. Luka
️️️️
Р. Муньис
85'
80'
Замена
Ф. Азеведо
️️️️
Адемир
77'
Замена
Y. Sasse
️️️️
Б. Назарио
Замена
Ж. Гомес
️️️️
Витиньо
76'
ГОЛ! 2:0!
Р. Муньис
Пас отдал
Витиньо
67'
54'
Замена
Р. Силва
️️️️
Жуниньо
54'
Замена
E.
️️️️
D. Ferreira
ГОЛ! 1:0!
Б. Энрике
Пас отдал
Витиньо
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
25
Диего Алвес
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
30
Микаэл
ЛВ
27
Бруно Энрике
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
8
Жерсон
ЦП
10
Диего
АП
9
Родриго Муньис
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Америка Минейро
1
Матеус Кавичиоли
ВР
3
Андерсон
ЦЗ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦЗ
10
Бруно Назарио
ЦП
8
Жуниньо
ЦП
16
Але
АП
17
Густавиньо
АП
7
Адемир
ПВ
2
Diego Ferreira
ЦФ
6
João Paulo
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Фламенго
12
Габриэль Батиста
ВР
6
Рене
ЛЗ
13
Рамон
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
5
Уго Моура
ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
48
Ryan Luka
ЦФ
0
Y. de Oliveira
ЦФ
22
Max
ЦФ
Америка Минейро
12
Йори
ВР
45
Рикардо Силва
ЦЗ
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
31
Yan Sasse
ЦП
0
L. Santos
ЦФ
9
Rodolfo
ЦФ
29
Ramon
ЦФ
20
Geovane
ЦФ
15
Sabino
ЦФ
28
Alan Ruschel
ЦФ
2
Eduardo
ЦФ
3-1-1-3-2
25
Алвес
16
Луис
30
Кайо
2
Матеузиньо
15
Арао
8
Жерсон
27
Энрике
10
Диего
30
Микаэл
9
Муньис
11
Витиньо
2-2-3-2
1
Кавичиоли
3
Андерсон
4
Бауэрман
10
Назарио
8
Жуниньо
7
Адемир
17
Густавиньо
16
Але
6
2
9
Муньис
48
48
9
Муньис
11
Витиньо
35
Гомес
35
Гомес
11
Витиньо
27
Энрике
22
22
27
Энрике
16
Луис
6
Рене
6
Рене
16
Луис
7
Адемир
11
Азеведо
11
Азеведо
7
Адемир
8
Жуниньо
45
Силва
45
Силва
8
Жуниньо
2
2
2
2
10
Назарио
31
31
10
Назарио
Остались в запасе
Фламенго
Америка Минейро
0
Y. de Oliveira
ЦФ
5
Уго Моура
ОП
13
Рамон
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
12
Габриэль Батиста
ВР
23
Родиней
ПЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
Главный тренер
Леонарду Жардим
0
L. Santos
ЦФ
9
Rodolfo
ЦФ
29
Ramon
ЦФ
20
Geovane
ЦФ
15
Sabino
ЦФ
28
Alan Ruschel
ЦФ
12
Йори
ВР
Главный тренер
Вагнер Мансини
Остались в запасе
0
Y. de Oliveira
ЦФ
5
Уго Моура
ОП
13
Рамон
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
12
Габриэль Батиста
ВР
23
Родиней
ПЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
Остались в запасе
0
L. Santos
ЦФ
9
Rodolfo
ЦФ
29
Ramon
ЦФ
20
Geovane
ЦФ
15
Sabino
ЦФ
28
Alan Ruschel
ЦФ
12
Йори
ВР
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Вагнер Мансини
Статистика матча Фламенго - Америка Минейро
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Информация о матче
Стадион:
Маракана
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