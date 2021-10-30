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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе
Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе: обзор матча 30 октября 2021
Реал Солт-Лейк
30.10.2021, суббота, 22:30
США. МЛС, 44 тур
3 : 4
Завершен
Сан-Хосе
10'
А. Русняк
85'
М. Чанг
90+3'
А. Русняк
37'
C. Fierro
45+3'
C. Wondolowski
69'
C. Cowell
79'
J. Yueill
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе
ГОЛ! 3:4!
А. Русняк
90'
+3
ГОЛ! 2:4!
М. Чанг
Пас отдал
А. Хулио
85'
Замена
Б. Вуд
️️️️
Д. Крейлах
83'
79'
ГОЛ! 1:4!
J. Yueill
78'
Замена
Т. Бисон
️️️️
Жудсон
75'
Желтая карточка
К. Эспиноса
70'
Замена
B. Kikanovic
️️️️
C. Cowell
70'
Замена
К. Эспиноса
️️️️
C. Fierro
70'
Замена
Ж. Эбобиссе
️️️️
A. RÃos
69'
ГОЛ! 1:3!
C. Cowell
Пас отдал
J. Marcinkowski
Замена
J. Menéndez
️️️️
Э. Броди
62'
Замена
М. Чанг
️️️️
Д. Мерам
62'
Замена
E. Luiz
️️️️
П. Руис
62'
60'
Замена
Э. Ремеди
️️️️
Д. Скахан
58'
Желтая карточка
Жудсон
Желтая карточка
Ж. Глад
48'
45'
+3
ГОЛ! 1:2!
C. Wondolowski
45'
Желтая карточка
J. Yueill
37'
ГОЛ! 1:1!
C. Fierro
Пас отдал
C. Cowell
27'
Желтая карточка
A. Oswaldo
ГОЛ! 1:0!
А. Русняк
Пас отдал
Д. Крейлах
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
22
Аарон Эррера
ЦЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
22
Джастин Мерам
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
87
Дамир Крейлах
ЦФ
18
David Ochoa
ЦФ
20
Эрик Холт
ЦФ
3
Эндрю Броди
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Сан-Хосе
15
Маркос Лопес
ЛЗ
0
A. Oswaldo
ЦЗ
14
Jackson Yueill
ЦП
93
Жудсон
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
21
Carlos Fierro
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
5
Натан
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
8
Chris Wondolowski
ЦФ
25
AndrÃ©s RÃos
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
4
Donny Toia
ЦЗ
25
Everton Luiz
ЦП
0
J. J. Portillo
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
5
Ashtone Morgan
ЦФ
16
Майкел Чанг
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
Сан-Хосе
17
Daniel Vega
ВР
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
5
Эрик Ремеди
ЦП
4
Таннер Бисон
ЦФ
3
Поль Мари
ЦФ
9
Siad Haji
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
2-4-5
22
Эррера
15
Глад
22
Мерам
13
11
Русняк
17
Руис
18
28
3
Броди
20
Холт
87
Крейлах
2-3-5
0
15
Лопес
14
93
Жудсон
7
12
25
8
16
Скахан
5
Натан
17
Руис
25
25
17
Руис
87
Крейлах
17
Вуд
17
Вуд
87
Крейлах
22
Мерам
16
Чанг
16
Чанг
22
Мерам
3
Броди
37
37
3
Броди
21
7
Эспиноса
7
Эспиноса
21
16
Скахан
5
Ремеди
5
Ремеди
16
Скахан
93
Жудсон
4
Бисон
4
Бисон
93
Жудсон
25
17
Эбобиссе
17
Эбобиссе
25
7
28
28
7
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Сан-Хосе
18
Зак МакМат
ВР
4
Donny Toia
ЦЗ
0
J. J. Portillo
ЦП
5
Ashtone Morgan
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
17
Daniel Vega
ВР
3
Поль Мари
ЦФ
9
Siad Haji
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
18
Зак МакМат
ВР
4
Donny Toia
ЦЗ
0
J. J. Portillo
ЦП
5
Ashtone Morgan
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
Остались в запасе
17
Daniel Vega
ВР
3
Поль Мари
ЦФ
9
Siad Haji
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
Рио Тинто
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