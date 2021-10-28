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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Филадельфия Юнион
Торонто - Филадельфия Юнион: обзор матча 28 октября 2021
Торонто
28.10.2021, четверг, 02:30
США. МЛС, 43 тур
2 : 2
Завершен
Филадельфия Юнион
67'
J. Altidore
70'
Д. Эллиот (АГ)
1'
А. Бедойя
77'
С. Сантос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торонто - Филадельфия Юнион
87'
Желтая карточка
Х. Мартинес
86'
Замена
Х. Буэно
️️️️
А. Бедойя
Замена
J. Morrow
️️️️
К. Мавинга
83'
Замена
Д. Нельсон
️️️️
Я. Шаффельбург
83'
77'
ГОЛ! 2:2!
С. Сантос
Пас отдал
К. Вагнер
73'
Замена
Д. МакГлинн
️️️️
Л. Флеч
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Д. Эллиот
70'
ГОЛ! 1:1!
J. Altidore
67'
Замена
Д. Маршалл-Ратти
️️️️
Д. Осорио
65'
58'
Замена
С. Сантос
️️️️
Д. Газдаг
Желтая карточка
К. Мавинга
57'
1'
ГОЛ! 0:1!
А. Бедойя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
31
Квентин Вестберг
ВР
21
Ауро
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
21
Джонатан Осорио
ЦП
8
Марко Дельгадо
ЦП
4
Michael Bradley
ЦФ
8
Алехандро Посуэло
ЦФ
17
Jozy Altidore
ЦФ
18
Якоб Шаффельбург
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Филадельфия Юнион
15
Оливье Мбайзо
ЦЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
49
Мэтт Фриз
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
18
Леон Флеч
ЦФ
27
Кай Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Торонто
26
Alex Bono
ВР
2
Justin Morrow
ЦЗ
18
Nick DeLeon
ЦФ
26
Джейден Нельсон
ЦФ
13
Patrick Mullins
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
15
Эрик Савалета
ЦФ
5
Julian Dunn-Johnson
ЦФ
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
8
Хесус Буэно
ЦП
17
A. Fontana
ЦП
26
Натан Харриел
ЦФ
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
7
Джек МакГлинн
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
19
Серхио Сантос
ЦФ
3-2-4
31
Вестберг
21
Ауро
17
Мавинга
92
21
Осорио
8
Дельгадо
4
18
Шаффельбург
17
8
Посуэло
3-1-3-4
15
Мбайзо
5
Глеснес
3
Эллиот
70
Мартинес
35
Монтейру
11
Бедойя
16
Газдаг
27
Вагнер
18
Флеч
93
49
Фриз
17
Мавинга
2
2
17
Мавинга
18
Шаффельбург
26
Нельсон
26
Нельсон
18
Шаффельбург
21
Осорио
3
Маршалл-Ратти
3
Маршалл-Ратти
21
Осорио
11
Бедойя
8
Буэно
8
Буэно
11
Бедойя
18
Флеч
7
МакГлинн
7
МакГлинн
18
Флеч
16
Газдаг
19
Сантос
19
Сантос
16
Газдаг
Остались в запасе
Торонто
Филадельфия Юнион
26
Alex Bono
ВР
18
Nick DeLeon
ЦФ
13
Patrick Mullins
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
15
Эрик Савалета
ЦФ
5
Julian Dunn-Johnson
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
17
Джо Бендик
ВР
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
17
A. Fontana
ЦП
26
Натан Харриел
ЦФ
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
26
Alex Bono
ВР
18
Nick DeLeon
ЦФ
13
Patrick Mullins
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
15
Эрик Савалета
ЦФ
5
Julian Dunn-Johnson
ЦФ
Остались в запасе
17
Джо Бендик
ВР
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
17
A. Fontana
ЦП
26
Натан Харриел
ЦФ
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Торонто - Филадельфия Юнион
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
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