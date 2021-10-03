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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Нэшвилл
Нью-Йорк Сити - Нэшвилл: обзор матча 03 октября 2021
Нью-Йорк Сити
03.10.2021, воскресенье, 19:00
США. МЛС, 38 тур
0 : 0
Завершен
Нэшвилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Сити - Нэшвилл
Желтая карточка
Т. Грэй
88'
87'
Замена
Д. МакКарти
️️️️
А. Годой
87'
Замена
Л. Хаакенсон
️️️️
Х. Мухтар
79'
Замена
Д. Риос
️️️️
С. Джей Сапонг
Желтая карточка
М. Моралес
70'
46'
Замена
Р. Леаль
️️️️
Т. Вашингтон
46'
Замена
А. Джонстон
️️️️
А. Мьюил
Замена
Т. Грэй
️️️️
A. Tinnerholm
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
3
Anton Tinnerholm
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
55
Китон Паркс
ЦП
28
Хесус Медина
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
8
Сантьяго Родригес
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
19
Алекс Мьюил
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Нью-Йорк Сити
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
97
Хебер
ЦФ
5
Николас Асеведо
ЦФ
18
Исмаэль Тажури
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
11
Таллес Магно
ЦФ
24
Тайвон Грэй
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
Нэшвилл
35
Bryan Meredith
ВР
11
Рэнделл Леаль
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
2
Алистер Джонстон
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
26
Люк Хаакенсон
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
14
Даниэль Риос
ЦФ
9
Aké Arnaud Loba
ЦФ
4-4-2
1
Джонсон
3
25
Шано
18
Калленс
6
Сэндс
4
Тораринссон
28
Медина
10
Моралес
55
Паркс
8
Родригес
11
Кастелланос
4-3-3
1
4
15
Миллер
2
Ловиц
25
Циммерман
19
Мьюил
20
Годой
10
Мухтар
27
23
Вашингтон
9
Сапонг
3
24
Грэй
24
Грэй
3
23
Вашингтон
11
Леаль
11
Леаль
23
Вашингтон
20
Годой
13
МакКарти
13
МакКарти
20
Годой
19
Мьюил
2
Джонстон
2
Джонстон
19
Мьюил
10
Мухтар
26
Хаакенсон
26
Хаакенсон
10
Мухтар
9
Сапонг
14
Риос
14
Риос
9
Сапонг
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Нэшвилл
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
97
Хебер
ЦФ
5
Николас Асеведо
ЦФ
18
Исмаэль Тажури
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
11
Таллес Магно
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
35
Bryan Meredith
ВР
5
Jack Maher
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
9
Aké Arnaud Loba
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
97
Хебер
ЦФ
5
Николас Асеведо
ЦФ
18
Исмаэль Тажури
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
11
Таллес Магно
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
Остались в запасе
35
Bryan Meredith
ВР
5
Jack Maher
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
9
Aké Arnaud Loba
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Нэшвилл
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
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