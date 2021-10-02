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Расписание матчей
МЛС 2026
Остин - Реал Солт-Лейк
Остин - Реал Солт-Лейк: обзор матча 02 октября 2021
Остин
02.10.2021, суббота, 22:30
США. МЛС, 37 тур
2 : 1
Завершен
Реал Солт-Лейк
17'
C. Dominguez
55'
C. Dominguez
64'
Д. Крейлах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Остин - Реал Солт-Лейк
Замена
Р. Редес
️️️️
Т. Почеттино
88'
Замена
O. McKinze Gaines II.
️️️️
М. Джитте
82'
81'
Замена
М. Чанг
️️️️
А. Эррера
Замена
N. Lima
️️️️
H. Jimenez
68'
64'
ГОЛ! 2:1!
Д. Крейлах
59'
Замена
J. Menéndez
️️️️
Д. Мерам
ГОЛ! 2:0!
C. Dominguez
55'
54'
Замена
E. Luiz
️️️️
П. Руис
ГОЛ! 1:0!
C. Dominguez
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остин
1
Brad Stuver
ВР
18
Хулио Касканте
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
4
Александер Ринг
ЦП
68
Кристиан
ЦП
16
H. Jimenez
ЦФ
23
Жан Колманич
ЦФ
10
C. Dominguez
ЦФ
2
Мусса Джитте
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Реал Солт-Лейк
22
Аарон Эррера
ЦЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
4
Donny Toia
ЦЗ
13
Nick Besler
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
20
Эрик Холт
ЦФ
18
David Ochoa
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
87
Дамир Крейлах
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остин
13
Эндрю Тарбелл
ВР
24
Nick Lima
ЦЗ
7
Даниэль Перейра
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
19
Frederik Kleemann
ЦФ
6
Себастьян Берхальтер
ЦФ
8
Джаред Страуд
ЦФ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
17
Джон Галлахер
ЦФ
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
25
Everton Luiz
ЦП
0
J. J. Portillo
ЦП
3
Эндрю Броди
ЦФ
15
Toni Datković
ЦФ
26
Noah Powder
ЦФ
16
Майкел Чанг
ЦФ
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
1-2-1-5
1
18
Касканте
4
Ринг
68
Кристиан
9
Дриусси
10
14
8
Почеттино
2
Джитте
23
Колманич
3-4-4
22
Эррера
15
Глад
4
22
Мерам
17
Руис
11
Русняк
13
87
Крейлах
11
Хулио
18
20
Холт
16
24
24
16
8
Почеттино
17
Редес
17
Редес
8
Почеттино
2
Джитте
14
14
2
Джитте
17
Руис
25
25
17
Руис
22
Эррера
16
Чанг
16
Чанг
22
Эррера
22
Мерам
37
37
22
Мерам
Остались в запасе
Остин
Реал Солт-Лейк
13
Эндрю Тарбелл
ВР
7
Даниэль Перейра
ЦФ
19
Frederik Kleemann
ЦФ
6
Себастьян Берхальтер
ЦФ
8
Джаред Страуд
ЦФ
17
Джон Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
18
Зак МакМат
ВР
0
J. J. Portillo
ЦП
3
Эндрю Броди
ЦФ
15
Toni Datković
ЦФ
26
Noah Powder
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
7
Даниэль Перейра
ЦФ
19
Frederik Kleemann
ЦФ
6
Себастьян Берхальтер
ЦФ
8
Джаред Страуд
ЦФ
17
Джон Галлахер
ЦФ
Остались в запасе
18
Зак МакМат
ВР
0
J. J. Portillo
ЦП
3
Эндрю Броди
ЦФ
15
Toni Datković
ЦФ
26
Noah Powder
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Остин - Реал Солт-Лейк
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
Q2
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