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Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Реал Солт-Лейк
Сан-Хосе - Реал Солт-Лейк: обзор матча 16 сентября 2021
Сан-Хосе
16.09.2021, четверг, 05:30
США. МЛС, 33 тур
3 : 4
Завершен
Реал Солт-Лейк
26'
Х. Лопес
50'
Х. Лопес
65'
Х. Лопес
49'
А. Русняк
71'
Д. Мерам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Хосе - Реал Солт-Лейк
90'
Замена
A. Morgan
️️️️
Д. Мерам
82'
Замена
T. Datković
️️️️
М. Чанг
Замена
A. RÃos
️️️️
Х. Лопес
80'
75'
Желтая карточка
Д. Крейлах
Желтая карточка
Э. Ремеди
72'
71'
ГОЛ! 3:2!
Д. Мерам
Пас отдал
А. Русняк
Желтая карточка
Х. Лопес
69'
67'
Желтая карточка
П. Руис
Замена
B. Kikanovic
️️️️
C. Wondolowski
67'
65'
Желтая карточка
D. Toia
ГОЛ! 3:1!
Х. Лопес
65'
Замена
C. Cowell
️️️️
C. Fierro
65'
Замена
П. Мари
️️️️
Жудсон
63'
Замена
К. Эспиноса
️️️️
L. Abecasis
63'
62'
Желтая карточка
А. Русняк
Желтая карточка
Жудсон
59'
ГОЛ! 2:1!
Х. Лопес
50'
49'
ГОЛ! 1:1!
А. Русняк
46'
Замена
П. Руис
️️️️
J. Menéndez
ГОЛ! 1:0!
Х. Лопес
Пас отдал
L. Abecasis
26'
22'
Замена
Э. Холт
️️️️
С. Марсело
8'
Желтая карточка
N. Besler
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
15
Маркос Лопес
ЛЗ
0
A. Oswaldo
ЦЗ
93
Жудсон
ЦП
5
Эрик Ремеди
ЦП
14
Jackson Yueill
ЦП
29
L. Abecasis
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
8
Chris Wondolowski
ЦФ
19
Хавьер Лопес
ЦФ
21
Carlos Fierro
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Реал Солт-Лейк
15
Жустен Глад
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
4
Donny Toia
ЦЗ
11
Альберт Русняк
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
87
Дамир Крейлах
ЦФ
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
16
Майкел Чанг
ЦФ
18
David Ochoa
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Сан-Хосе
17
Daniel Vega
ВР
22
Tommy Thompson
ЦЗ
7
Cade Cowell
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
25
AndrÃ©s RÃos
ЦФ
3
Поль Мари
ЦФ
0
J. Akanyirige
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
Реал Солт-Лейк
51
Andrew Putna
ВР
17
Пабло Руис
ЦП
0
J. J. Portillo
ЦП
5
Ashtone Morgan
ЦФ
15
Toni Datković
ЦФ
20
Эрик Холт
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
10
Milan Iloski
ЦФ
2-3-5
15
Лопес
0
93
Жудсон
5
Ремеди
14
8
4
Бисон
21
19
Лопес
12
3-3-5
15
Глад
30
Силва Марсело
4
11
Русняк
22
Мерам
13
87
Крейлах
28
18
16
Чанг
37
21
7
7
21
29
7
Эспиноса
7
Эспиноса
29
8
28
28
8
19
Лопес
25
25
19
Лопес
93
Жудсон
3
Мари
3
Мари
93
Жудсон
37
17
Руис
17
Руис
37
22
Мерам
5
5
22
Мерам
16
Чанг
15
15
16
Чанг
30
Силва Марсело
20
Холт
20
Холт
30
Силва Марсело
Остались в запасе
Сан-Хосе
Реал Солт-Лейк
17
Daniel Vega
ВР
22
Tommy Thompson
ЦЗ
0
J. Akanyirige
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
51
Andrew Putna
ВР
0
J. J. Portillo
ЦП
11
Андерсон Хулио
ЦФ
10
Milan Iloski
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
17
Daniel Vega
ВР
22
Tommy Thompson
ЦЗ
0
J. Akanyirige
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
Остались в запасе
51
Andrew Putna
ВР
0
J. J. Portillo
ЦП
11
Андерсон Хулио
ЦФ
10
Milan Iloski
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Сан-Хосе - Реал Солт-Лейк
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
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