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Расписание матчей
МЛС 2026
Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн
Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 04 сентября 2021
Филадельфия Юнион
04.09.2021, суббота, 02:30
США. МЛС, 32 тур
0 : 1
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
33'
М. Полстер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн
90'
+5
Замена
A. DeLaGarza
️️️️
T. McNamara
90'
+3
Желтая карточка
H. Kessler
Желтая карточка
П. Ааронсон
89'
Замена
C. Turner
️️️️
К. Салливан
84'
Желтая карточка
A. Fontana
80'
Желтая карточка
К. Салливан
77'
Желтая карточка
А. Бедойя
72'
Замена
A. Fontana
️️️️
Н. Харриел
72'
Замена
️️️️
Д. МакГлинн
72'
66'
Замена
К. Хиль
️️️️
В. Каптум
63'
Замена
С. Калдуэлл
️️️️
E. Kizza
59'
Вторая желтая
А. Ингви Траустасон
55'
Желтая карточка
А. Ингви Траустасон
Желтая карточка
Н. Харриел
33'
33'
ГОЛ! 0:1!
М. Полстер
Пас отдал
А. Ингви Траустасон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
11
Алехандро Бедойя
ЦП
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
26
Натан Харриел
ЦФ
27
Кай Вагнер
ЦФ
7
Джек МакГлинн
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
18
Леон Флеч
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Нью-Инглэнд Революшн
18
Brad Knighton
ВР
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
22
Henry Kessler
ЦЗ
5
Брэндон Бай
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
8
Мэтт Полстер
ЦП
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
12
T.
ЦП
26
Tommy McNamara
ЦФ
6
Вилфрид Каптум
ЦФ
19
Edward Kizza
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Филадельфия Юнион
17
A. Fontana
ЦП
7
Davó
ЦФ
49
Мэтт Фриз
ЦФ
78
Aurelien Collin
ЦФ
13
Cole Turner
ЦФ
19
Серхио Сантос
ЦФ
Нью-Инглэнд Революшн
36
Earl Edwards Jr.
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦФ
32
Christian Mafla
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
2-1-5
17
Бендик
5
Глеснес
17
Финдлей
11
Бедойя
7
МакГлинн
93
18
Флеч
33
Салливан
27
Вагнер
4-3-3
18
22
5
Бай
24
Джонс
88
Фаррелл
8
Полстер
9
Траустасон
12
19
6
Каптум
26
26
Харриел
17
17
26
Харриел
33
Салливан
13
13
33
Салливан
26
20
20
26
19
12
Калдуэлл
12
Калдуэлл
19
6
Каптум
10
Хиль
10
Хиль
6
Каптум
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Нью-Инглэнд Революшн
7
Davó
ЦФ
49
Мэтт Фриз
ЦФ
78
Aurelien Collin
ЦФ
19
Серхио Сантос
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
36
Earl Edwards Jr.
ВР
32
Christian Mafla
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Остались в запасе
7
Davó
ЦФ
49
Мэтт Фриз
ЦФ
78
Aurelien Collin
ЦФ
19
Серхио Сантос
ЦФ
Остались в запасе
36
Earl Edwards Jr.
ВР
32
Christian Mafla
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Брюс Арена
Статистика матча Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн
5
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
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