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Расписание матчей
МЛС 2026
Нэшвилл - Нью-Йорк Сити
Нэшвилл - Нью-Йорк Сити: обзор матча 04 сентября 2021
Нэшвилл
04.09.2021, суббота, 02:30
США. МЛС, 30 тур
3 : 1
Завершен
Нью-Йорк Сити
30'
Х. Мухтар
32'
V. Latinovich (АГ)
68'
Х. Мухтар
90+1'
В. Кастелланос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нэшвилл - Нью-Йорк Сити
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
В. Кастелланос
Пас отдал
А. Моралес
Желтая карточка
Л. Хаакенсон
89'
Замена
Л. Хаакенсон
️️️️
Т. Вашингтон
88'
Замена
M. LaGrassa
️️️️
T. Anunga
84'
Замена
Й. Кадис
️️️️
Х. Мухтар
84'
Замена
A. Arnaud Loba
️️️️
С. Джей Сапонг
79'
74'
Замена
G. Zelalem
️️️️
Н. Асеведо
73'
Желтая карточка
Н. Асеведо
Желтая карточка
Х. Мухтар
73'
72'
Замена
Т. Магно
️️️️
С. Родригес
Желтая карточка
А. Мьюил
71'
ГОЛ! 3:0!
Х. Мухтар
Пас отдал
С. Джей Сапонг
68'
64'
Желтая карточка
В. Кастелланос
Замена
А. Мьюил
️️️️
Д. Риос
46'
45'
Красная карточка
М. Моралес
Красная карточка
Д. МакКарти
45'
38'
Желтая карточка
Х. Медина
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
V. Latinovich
32'
ГОЛ! 1:0!
Х. Мухтар
Пас отдал
Д. МакКарти
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
10
Хани Мухтар
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
14
Даниэль Риос
ЦФ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
3
Anton Tinnerholm
ЦЗ
55
Китон Паркс
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
28
Хесус Медина
ЦП
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
8
Сантьяго Родригес
ЦФ
5
Николас Асеведо
ЦФ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Нэшвилл
35
Bryan Meredith
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
19
Алекс Мьюил
ЦП
9
Aké Arnaud Loba
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
22
Matt LaGrassa
ЦФ
26
Люк Хаакенсон
ЦФ
12
Дилан Неалис
ЦФ
Нью-Йорк Сити
29
Gedion Zelalem
ЦП
11
Тиаго Андраде
ЦФ
11
Таллес Магно
ЦФ
18
Исмаэль Тажури
ЦФ
15
Tony Rocha
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
25
Cody Mizell
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
3-2-5
1
2
Ловиц
15
Миллер
4
10
Мухтар
13
МакКарти
5
9
Сапонг
14
Риос
27
23
Вашингтон
2-3-5
1
Джонсон
27
Моралес
3
55
Паркс
10
Моралес
28
Медина
11
Кастелланос
18
Амундсен
32
5
Асеведо
8
Родригес
14
Риос
19
Мьюил
19
Мьюил
14
Риос
9
Сапонг
9
9
9
Сапонг
10
Мухтар
29
Кадис
29
Кадис
10
Мухтар
27
22
22
27
23
Вашингтон
26
Хаакенсон
26
Хаакенсон
23
Вашингтон
5
Асеведо
29
29
5
Асеведо
8
Родригес
11
Магно
11
Магно
8
Родригес
Остались в запасе
Нэшвилл
Нью-Йорк Сити
35
Bryan Meredith
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
99
Abu Danladi
ЦФ
12
Дилан Неалис
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
11
Тиаго Андраде
ЦФ
18
Исмаэль Тажури
ЦФ
15
Tony Rocha
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
25
Cody Mizell
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
35
Bryan Meredith
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
99
Abu Danladi
ЦФ
12
Дилан Неалис
ЦФ
Остались в запасе
11
Тиаго Андраде
ЦФ
18
Исмаэль Тажури
ЦФ
15
Tony Rocha
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
25
Cody Mizell
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Нэшвилл - Нью-Йорк Сити
3
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
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США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
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