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Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Портленд
Динамо Хьюстон - Портленд: обзор матча 04 сентября 2021
Динамо Хьюстон
04.09.2021, суббота, 03:00
США. МЛС, 30 тур
0 : 2
Завершен
Портленд
15'
Й. Чара
20'
Ф. Мора (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Хьюстон - Портленд
90'
+2
Желтая карточка
Л. Мабиала
86'
Желтая карточка
Р. Самбрано
83'
Замена
D. Valeri
️️️️
С. Бланко
Замена
С. Джанкуа
️️️️
Ф. Пико
79'
Замена
J. Corona
️️️️
М. Родригес
79'
Замена
M. Bajamich
️️️️
А. Лундквист
75'
69'
Замена
Р. Самбрано
️️️️
Д. Фочив
69'
Замена
Б. Туилома
️️️️
П. Бонилья
63'
Замена
М. Лориа
️️️️
Д. Асприлья
51'
Желтая карточка
К. Браво
Желтая карточка
Т. Паркер
50'
Замена
Кинтеро
️️️️
T. Pasher
49'
Замена
Г. Дорси
️️️️
Д. Джонс
46'
20'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Ф. Мора
15'
ГОЛ! 0:1!
Й. Чара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Хьюстон
3
Zarek Valentin
ЦЗ
21
Адам Лундквист
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
22
Фафа Пико
ЦП
22
Матиас Вера
ЦП
8
Мемо Родригес
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
0
T. Pasher
ЦФ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Портленд
12
Стив Кларк
ВР
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
21
Диего Чара
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
8
Йимми Чара
ПВ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
99
Фелипе Мора
ЦФ
20
Джордж Фочив
ЦФ
26
Клаудио Браво
ЦФ
28
Пабло Бонилья
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Динамо Хьюстон
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
25
Кинтеро
ЦФ
15
Joe Corona
ЦФ
32
Mateo Bajamich
ЦФ
24
Гриффин Дорси
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
31
Kyle Morton
ЦФ
26
Ian Hoffman
ЦФ
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
26
Ренцо Самбрано
ЦП
8
Diego Valeri
ЦП
18
Зак МакГроу
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
98
Блэйк Бодили
ЦФ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
4-2-5
3
26
Паркер
15
Хадебе
21
Лундквист
22
Пико
22
Вера
20
Джонс
26
37
Уррути
0
8
Родригес
2-2-1-5
12
Кларк
13
Жупарич
33
Мабиала
21
Чара
29
Бланко
8
Чара
27
Асприлья
28
Бонилья
26
Браво
20
Фочив
99
Мора
0
25
Кинтеро
25
Кинтеро
0
8
Родригес
15
15
8
Родригес
21
Лундквист
32
32
21
Лундквист
20
Джонс
24
Дорси
24
Дорси
20
Джонс
22
Пико
29
Джанкуа
29
Джанкуа
22
Пико
28
Бонилья
28
Туилома
28
Туилома
28
Бонилья
20
Фочив
26
Самбрано
26
Самбрано
20
Фочив
29
Бланко
8
8
29
Бланко
27
Асприлья
44
Лориа
44
Лориа
27
Асприлья
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Портленд
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
31
Kyle Morton
ЦФ
26
Ian Hoffman
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
31
Альяж Ивачич
ВР
18
Зак МакГроу
ЦФ
98
Блэйк Бодили
ЦФ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Остались в запасе
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
31
Kyle Morton
ЦФ
26
Ian Hoffman
ЦФ
Остались в запасе
31
Альяж Ивачич
ВР
18
Зак МакГроу
ЦФ
98
Блэйк Бодили
ЦФ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Главный тренер
Джованни Саварезе
Статистика матча Динамо Хьюстон - Портленд
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
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