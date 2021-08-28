Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Торонто
Монреаль - Торонто: обзор матча 28 августа 2021
Монреаль
28.08.2021, суббота, 02:30
США. МЛС, 29 тур
3 : 1
Завершен
Торонто
23'
С. Пьетт
69'
Х. Торрес
75'
Р. Киото
58'
I. Achara
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монреаль - Торонто
ГОЛ! 3:1!
Р. Киото
75'
74'
Желтая карточка
O. Gonzalez
ГОЛ! 2:1!
Х. Торрес
Пас отдал
Z. Brault Guillard
69'
60'
Желтая карточка
K. Lawrence
58'
ГОЛ! 1:1!
I. Achara
Пас отдал
Й. Сотельдо
Желтая карточка
Р. Камачо
47'
Желтая карточка
С. Пьетт
34'
ГОЛ! 1:0!
С. Пьетт
23'
Желтая карточка
А. Струна
9'
5'
Красная карточка
N. Okello
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
1
Себастьян Бреза
ВР
5
Альяж Струна
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
10
Джордже Михайлович
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
6
Самуэль Пьетт
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
4
Руди Камачо
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Торонто
31
Квентин Вестберг
ВР
21
Ауро
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ЦП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦФ
14
Noble Okello
ЦФ
4
Michael Bradley
ЦФ
8
Алехандро Посуэло
ЦФ
99
Ifunanyachi Achara
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Монреаль
44
Rida Zouhir
ЦП
9
Ромель Киото
ЦФ
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
2
Жоэл Ватерман
ЦФ
22
Зоран Бассонг
ЦФ
12
Mustafa Kizza
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
25
Emanuel Maciel
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
Торонто
26
Alex Bono
ВР
2
Justin Morrow
ЦЗ
8
Марко Дельгадо
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
14
Дом Дуайер
ЦФ
15
Эрик Савалета
ЦФ
31
Tsubasa Endoh
ЦФ
18
Якоб Шаффельбург
ЦФ
13
Patrick Mullins
ЦФ
2-5-1-2
1
Бреза
5
Струна
4
Миллер
6
Пьетт
2
Ваньяма
66
Шоньер
99
Торрес
2
10
Михайлович
4
Камачо
28
Йонсен
4-1-5
31
Вестберг
34
17
Мавинга
92
21
Ауро
22
Ларея
30
Сотельдо
99
8
Посуэло
4
14
Остались в запасе
Монреаль
Торонто
44
Rida Zouhir
ЦП
9
Ромель Киото
ЦФ
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
2
Жоэл Ватерман
ЦФ
22
Зоран Бассонг
ЦФ
12
Mustafa Kizza
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
25
Emanuel Maciel
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
26
Alex Bono
ВР
2
Justin Morrow
ЦЗ
8
Марко Дельгадо
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
14
Дом Дуайер
ЦФ
15
Эрик Савалета
ЦФ
31
Tsubasa Endoh
ЦФ
18
Якоб Шаффельбург
ЦФ
13
Patrick Mullins
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Остались в запасе
44
Rida Zouhir
ЦП
9
Ромель Киото
ЦФ
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
2
Жоэл Ватерман
ЦФ
22
Зоран Бассонг
ЦФ
12
Mustafa Kizza
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
25
Emanuel Maciel
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
Остались в запасе
26
Alex Bono
ВР
2
Justin Morrow
ЦЗ
8
Марко Дельгадо
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
14
Дом Дуайер
ЦФ
15
Эрик Савалета
ЦФ
31
Tsubasa Endoh
ЦФ
18
Якоб Шаффельбург
ЦФ
13
Patrick Mullins
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Крис Армас
Статистика матча Монреаль - Торонто
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Сапуто
Новости команд
Все
Монреаль
Торонто
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
10 сентября
Экс-игрок «Барсы» и «Арсенала» отправил дочь в Россию креститься
4 сентября
2
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
30 августа
Месси накричал на судью в проигранном матче с «Торонто»
23 августа
4
МЛС. 923-й гол Месси не помог «Интер Майами» избежать поражения от «Торонто»
23 августа
1
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
10 сентября
Экс-игрок «Барсы» и «Арсенала» отправил дочь в Россию креститься
4 сентября
2
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
30 августа
37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
11 августа
Миранчук сделал первые голевые передачи в сезоне МЛС
4 мая
Месси накричал на судью в проигранном матче с «Торонто»
23 августа
4
МЛС. 923-й гол Месси не помог «Интер Майами» избежать поражения от «Торонто»
23 августа
1
МЛС. Гол и две передачи Месси помогли «Интеру Майами» победить «Торонто»
9 мая
2
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
2025.09.15 20:00
2
«Торонто» пытается купить Шомуродова, но Раньери против
2025.02.10 21:51
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+