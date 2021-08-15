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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Остин
Реал Солт-Лейк - Остин: обзор матча 15 августа 2021
Реал Солт-Лейк
15.08.2021, воскресенье, 05:00
США. МЛС, 26 тур
1 : 0
Завершен
Остин
32'
Б. Вуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Солт-Лейк - Остин
Замена
D. Toia
️️️️
A. Morgan
90'
+3
83'
Замена
A. Stanley
️️️️
H. Jimenez
83'
Замена
Р. Редес
️️️️
C. Dominguez
Замена
N. Besler
️️️️
Д. Мерам
73'
73'
Замена
Д. Галлахер
️️️️
С. Дриусси
Желтая карточка
A. Morgan
68'
Замена
М. Чанг
️️️️
J. Menéndez
62'
Замена
П. Руис
️️️️
E. Luiz
62'
49'
Красная карточка
Х. Касканте
46'
Замена
N. Lima
️️️️
Ж. Колманич
44'
Желтая карточка
А. Ринг
ГОЛ! 1:0!
Б. Вуд
Пас отдал
J. Menéndez
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
22
Аарон Эррера
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
25
Everton Luiz
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
15
Toni Datković
ЦФ
5
Ashtone Morgan
ЦФ
87
Дамир Крейлах
ЦФ
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остин
1
Brad Stuver
ВР
18
Хулио Касканте
ЦЗ
5
Matt Besler
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
68
Кристиан
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
7
Даниэль Перейра
ЦФ
23
Жан Колманич
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
10
C. Dominguez
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Реал Солт-Лейк
51
Andrew Putna
ВР
4
Donny Toia
ЦЗ
13
Nick Besler
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
26
Noah Powder
ЦФ
20
Эрик Холт
ЦФ
16
Майкел Чанг
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
Остин
13
Эндрю Тарбелл
ВР
24
Nick Lima
ЦЗ
4
Aedan Stanley
ЦФ
19
Frederik Kleemann
ЦФ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
6
Себастьян Берхальтер
ЦФ
8
Джаред Страуд
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
17
Джон Галлахер
ЦФ
2-3-5
18
МакМат
22
Эррера
30
Силва Марсело
25
22
Мерам
11
Русняк
5
17
Вуд
37
87
Крейлах
15
2-2-1-5
1
18
Касканте
5
68
Кристиан
4
Ринг
9
Дриусси
7
Перейра
16
10
8
Почеттино
23
Колманич
5
4
4
5
22
Мерам
13
13
22
Мерам
25
17
Руис
17
Руис
25
37
16
Чанг
16
Чанг
37
23
Колманич
24
24
23
Колманич
16
4
4
16
10
17
Редес
17
Редес
10
9
Дриусси
17
Галлахер
17
Галлахер
9
Дриусси
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Остин
51
Andrew Putna
ВР
26
Noah Powder
ЦФ
20
Эрик Холт
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
13
Эндрю Тарбелл
ВР
19
Frederik Kleemann
ЦФ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
6
Себастьян Берхальтер
ЦФ
8
Джаред Страуд
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Остались в запасе
51
Andrew Putna
ВР
26
Noah Powder
ЦФ
20
Эрик Холт
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
19
Frederik Kleemann
ЦФ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
6
Себастьян Берхальтер
ЦФ
8
Джаред Страуд
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Джош Волфф
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Остин
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
Рио Тинто
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