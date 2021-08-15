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Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Колорадо
Динамо Хьюстон - Колорадо: обзор матча 15 августа 2021
Динамо Хьюстон
15.08.2021, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 25 тур
1 : 3
Завершен
Колорадо
45+6'
Ф. Пико (П)
5'
Л. Абубакар
60'
М. Барриос
80'
Б. Галван
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Хьюстон - Колорадо
84'
Замена
Д. Баджи
️️️️
М. Кайе
84'
Замена
Н. Мескида
️️️️
А. Синъясики
Замена
M. Bajamich
️️️️
С. Джанкуа
83'
81'
Замена
C. Warner
️️️️
J. Price
80'
ГОЛ! 1:3!
Б. Галван
Замена
М. Родригес
️️️️
Г. Дорси
72'
Замена
J. Corona
️️️️
Д. Джонс
64'
Замена
Z. Valentin
️️️️
Ф. Пико
64'
63'
Замена
Б. Галван
️️️️
Д. Рубио
63'
Замена
J. Lewis
️️️️
М. Барриос
60'
ГОЛ! 1:2!
М. Барриос
Пас отдал
М. Кайе
Замена
А. Ласситер
️️️️
M. Figueroa
46'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Пико
45'
+6
24'
Желтая карточка
Д. Рубио
5'
ГОЛ! 0:1!
Л. Абубакар
Пас отдал
J. Price
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Хьюстон
35
Марко Марич
ВР
26
Тим Паркер
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
15
Maynor Figueroa
ЦЗ
22
Матиас Вера
ЦП
22
Фафа Пико
ЦП
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
24
Гриффин Дорси
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
8
Адальберто Карраскилья
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Колорадо
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
27
Данни Уилсон
ЦЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
19
Jack Price
ЦП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
11
Андре Синъясики
ЦП
17
Коул Бассетт
ЦП
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
6
Остон Трасти
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
7
Микаэль Барриос
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Динамо Хьюстон
21
Адам Лундквист
ЦЗ
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
3
Zarek Valentin
ЦЗ
27
Boniek GarcÃa
ЦП
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
32
Mateo Bajamich
ЦФ
15
Joe Corona
ЦФ
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
20
Николас Мескида
ЦП
33
Steven Beitashour
ЦФ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
16
Брайан Галван
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
3-2-5
35
Марич
26
Паркер
15
Хадебе
15
22
Вера
22
Пико
24
Дорси
8
Карраскилья
20
Джонс
29
Джанкуа
37
Уррути
3-4-4
5
Абубакар
27
Уилсон
2
14
Кайе
11
Синъясики
17
Бассетт
19
7
Барриос
11
Рубио
6
Трасти
23
Ярброу
22
Пико
3
3
22
Пико
15
7
Ласситер
7
Ласситер
15
24
Дорси
8
Родригес
8
Родригес
24
Дорси
29
Джанкуа
32
32
29
Джанкуа
20
Джонс
15
15
20
Джонс
11
Синъясики
20
Мескида
20
Мескида
11
Синъясики
7
Барриос
14
14
7
Барриос
19
32
32
19
11
Рубио
16
Галван
16
Галван
11
Рубио
14
Кайе
14
Баджи
14
Баджи
14
Кайе
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Колорадо
21
Адам Лундквист
ЦЗ
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
27
Boniek GarcÃa
ЦП
26
Michael Nelson
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
33
Steven Beitashour
ЦФ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
21
Адам Лундквист
ЦЗ
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
27
Boniek GarcÃa
ЦП
26
Michael Nelson
ЦФ
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
33
Steven Beitashour
ЦФ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Динамо Хьюстон - Колорадо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
Стадион:
Шелл Энерджи
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