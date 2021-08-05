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Расписание матчей
МЛС 2026
Филадельфия Юнион - Торонто
Филадельфия Юнион - Торонто: обзор матча 05 августа 2021
Филадельфия Юнион
05.08.2021, четверг, 02:30
США. МЛС, 22 тур
3 : 0
Завершен
Торонто
12'
Я. Глеснес
33'
Д. Газдаг (П)
36'
С. Сантос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Филадельфия Юнион - Торонто
Желтая карточка
О. Мбайзо
90'
Замена
Д. МакГлинн
️️️️
Л. Флеч
85'
Замена
К. Салливан
️️️️
Д. Газдаг
74'
Замена
П. Ааронсон
️️️️
K. Przybyłko
74'
71'
Замена
P. Mullins
️️️️
Д. Осорио
71'
Замена
J. Perruzza
️️️️
J. Altidore
Замена
К. Бурк
️️️️
С. Сантос
66'
53'
Пенальти не реализован!
Й. Сотельдо
Желтая карточка
К. Вагнер
47'
46'
Замена
N. DeLeon
️️️️
К. Мавинга
ГОЛ! 3:0!
С. Сантос
Пас отдал
Х. Мартинес
36'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Газдаг
33'
Желтая карточка
Я. Глеснес
26'
ГОЛ! 1:0!
Я. Глеснес
Пас отдал
Д. Газдаг
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
15
Оливье Мбайзо
ЦЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
27
Кай Вагнер
ЦФ
18
Леон Флеч
ЦФ
19
Серхио Сантос
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Торонто
26
Alex Bono
ВР
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ЦП
8
Марко Дельгадо
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦФ
15
Эрик Савалета
ЦФ
4
Michael Bradley
ЦФ
17
Jozy Altidore
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Филадельфия Юнион
2
Мэтт Реал
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
0
Ilson
ЦП
7
Кори Бурк
ЦФ
49
Мэтт Фриз
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
7
Джек МакГлинн
ЦФ
13
Cole Turner
ЦФ
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
Торонто
31
Квентин Вестберг
ВР
31
Luke Singh
ЦФ
18
Nick DeLeon
ЦФ
14
Noble Okello
ЦФ
6
Ральф Призо-Мбонге
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
13
Patrick Mullins
ЦФ
3-1-2-4
18
Блэйк
15
Мбайзо
5
Глеснес
3
Эллиот
70
Мартинес
11
Бедойя
16
Газдаг
93
19
Сантос
18
Флеч
27
Вагнер
3-3-4
26
34
17
Мавинга
92
22
Ларея
8
Дельгадо
21
Осорио
17
4
15
Савалета
30
Сотельдо
19
Сантос
7
Бурк
7
Бурк
19
Сантос
16
Газдаг
33
Салливан
33
Салливан
16
Газдаг
18
Флеч
7
МакГлинн
7
МакГлинн
18
Флеч
93
10
Ааронсон
10
Ааронсон
93
17
Мавинга
18
18
17
Мавинга
17
77
77
17
21
Осорио
13
13
21
Осорио
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Торонто
2
Мэтт Реал
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
0
Ilson
ЦП
49
Мэтт Фриз
ЦФ
13
Cole Turner
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
31
Квентин Вестберг
ВР
31
Luke Singh
ЦФ
14
Noble Okello
ЦФ
6
Ральф Призо-Мбонге
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Остались в запасе
2
Мэтт Реал
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
0
Ilson
ЦП
49
Мэтт Фриз
ЦФ
13
Cole Turner
ЦФ
Остались в запасе
31
Квентин Вестберг
ВР
31
Luke Singh
ЦФ
14
Noble Okello
ЦФ
6
Ральф Призо-Мбонге
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Крис Армас
Статистика матча Филадельфия Юнион - Торонто
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
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