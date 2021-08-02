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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Нэшвилл
Торонто - Нэшвилл: обзор матча 02 августа 2021
Торонто
02.08.2021, понедельник, 02:30
США. МЛС, 22 тур
1 : 1
Завершен
Нэшвилл
20'
O. Gonzalez
41'
Р. Кастельянос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торонто - Нэшвилл
77'
Замена
A. Arnaud Loba
️️️️
Р. Леаль
76'
Замена
Й. Кадис
️️️️
С. Джей Сапонг
Замена
Д. Дуайер
️️️️
J. Altidore
76'
68'
Замена
J. Maher
️️️️
А. Джонстон
67'
Желтая карточка
Д. МакКарти
63'
Замена
А. Мьюил
️️️️
T. Anunga
Замена
Д. Осорио
️️️️
Р. Призо-Мбонге
58'
41'
ГОЛ! 1:1!
Р. Кастельянос
Пас отдал
D. Romney
ГОЛ! 1:0!
O. Gonzalez
Пас отдал
Й. Сотельдо
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
26
Alex Bono
ВР
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
2
Justin Morrow
ЦЗ
8
Марко Дельгадо
ЦП
22
Ричмонд Ларея
ЦП
6
Ральф Призо-Мбонге
ЦФ
15
Эрик Савалета
ЦФ
4
Michael Bradley
ЦФ
30
Йеферсон Сотельдо
ЦФ
17
Jozy Altidore
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
15
Эрик Миллер
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
11
Рэнделл Леаль
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
19
Роберт Кастельянос
ЦФ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
2
Алистер Джонстон
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Торонто
31
Квентин Вестберг
ВР
21
Джонатан Осорио
ЦП
31
Luke Singh
ЦФ
14
Noble Okello
ЦФ
18
Nick DeLeon
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
14
Дом Дуайер
ЦФ
13
Patrick Mullins
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
Нэшвилл
35
Bryan Meredith
ВР
19
Алекс Мьюил
ЦП
5
Jack Maher
ЦФ
12
Дилан Неалис
ЦФ
26
Люк Хаакенсон
ЦФ
3
Irakoze Donasiyano
ЦФ
9
Aké Arnaud Loba
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
3-2-5
26
34
17
Мавинга
2
8
Дельгадо
22
Ларея
15
Савалета
17
30
Сотельдо
4
6
Призо-Мбонге
2-3-5
1
15
Миллер
4
11
Леаль
10
Мухтар
13
МакКарти
19
Кастельянос
2
Джонстон
27
23
Вашингтон
9
Сапонг
6
Призо-Мбонге
21
Осорио
21
Осорио
6
Призо-Мбонге
17
14
Дуайер
14
Дуайер
17
27
19
Мьюил
19
Мьюил
27
2
Джонстон
5
5
2
Джонстон
11
Леаль
9
9
11
Леаль
9
Сапонг
29
Кадис
29
Кадис
9
Сапонг
Остались в запасе
Торонто
Нэшвилл
31
Квентин Вестберг
ВР
31
Luke Singh
ЦФ
14
Noble Okello
ЦФ
18
Nick DeLeon
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
13
Patrick Mullins
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
35
Bryan Meredith
ВР
12
Дилан Неалис
ЦФ
26
Люк Хаакенсон
ЦФ
3
Irakoze Donasiyano
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
31
Квентин Вестберг
ВР
31
Luke Singh
ЦФ
14
Noble Okello
ЦФ
18
Nick DeLeon
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
13
Patrick Mullins
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
Остались в запасе
35
Bryan Meredith
ВР
12
Дилан Неалис
ЦФ
26
Люк Хаакенсон
ЦФ
3
Irakoze Donasiyano
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Торонто - Нэшвилл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
БМО Файлд
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