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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Монреаль
Нью-Йорк Сити - Монреаль: обзор матча 22 июля 2021
Нью-Йорк Сити
22.07.2021, четверг, 02:30
США. МЛС, 18 тур
1 : 0
Завершен
Монреаль
29'
И. Тажури
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Сити - Монреаль
Замена
С. Ибеага
️️️️
И. Тажури
90'
+2
80'
Замена
М. Шоньер
️️️️
З. Бассонг
76'
Желтая карточка
A. Hamdi
Замена
К. Паркс
️️️️
Н. Асеведо
72'
71'
Замена
Л. Лаппалайнен
️️️️
M. Kizza
Желтая карточка
М. Шано
62'
60'
Замена
Д. Михайлович
️️️️
Х. Торрес
42'
Желтая карточка
Ж. Ватерман
ГОЛ! 1:0!
И. Тажури
Пас отдал
L. Barraza
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
18
Александр Калленс
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
3
Anton Tinnerholm
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
28
Хесус Медина
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
5
Николас Асеведо
ЦФ
18
Исмаэль Тажури
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Монреаль
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
22
Зоран Бассонг
ЦФ
4
Руди Камачо
ЦФ
12
Mustafa Kizza
ЦФ
2
Жоэл Ватерман
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Нью-Йорк Сити
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
55
Китон Паркс
ЦП
11
Тиаго Андраде
ЦФ
25
Cody Mizell
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
24
Тайвон Грэй
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
15
Tony Rocha
ЦФ
8
Сантьяго Родригес
ЦФ
Монреаль
1
Себастьян Бреза
ВР
66
Мэтью Шоньер
ЦП
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
10
Джордже Михайлович
ЦП
27
Clement Bayiha
ЦФ
25
Emanuel Maciel
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
4-3-4
18
Калленс
3
27
Моралес
25
Шано
4
Тораринссон
28
Медина
10
Моралес
11
Кастелланос
18
Тажури
5
Асеведо
13
3-5
2
99
Торрес
2
Ваньяма
4
Камачо
28
Йонсен
14
2
Ватерман
12
18
Тажури
25
Ибеага
25
Ибеага
18
Тажури
5
Асеведо
55
Паркс
55
Паркс
5
Асеведо
22
Бассонг
66
Шоньер
66
Шоньер
22
Бассонг
12
26
Лаппалайнен
26
Лаппалайнен
12
99
Торрес
10
Михайлович
10
Михайлович
99
Торрес
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Монреаль
11
Тиаго Андраде
ЦФ
25
Cody Mizell
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
24
Тайвон Грэй
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
15
Tony Rocha
ЦФ
8
Сантьяго Родригес
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
1
Себастьян Бреза
ВР
27
Clement Bayiha
ЦФ
25
Emanuel Maciel
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
11
Тиаго Андраде
ЦФ
25
Cody Mizell
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
24
Тайвон Грэй
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
15
Tony Rocha
ЦФ
8
Сантьяго Родригес
ЦФ
Остались в запасе
1
Себастьян Бреза
ВР
27
Clement Bayiha
ЦФ
25
Emanuel Maciel
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Монреаль
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
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