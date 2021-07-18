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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк: обзор матча 18 июля 2021
Лос-Анджелес
18.07.2021, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 18 тур
2 : 1
Завершен
Реал Солт-Лейк
10'
Д. Росси
79'
К. Вела
18'
А. Эррера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк
Замена
К. Бэйрд
️️️️
Д. Росси
88'
87'
Желтая карточка
N. Besler
ГОЛ! 2:1!
К. Вела
79'
77'
Желтая карточка
А. Эррера
Замена
Б. Дюк
️️️️
Л. Блессинг
76'
Замена
Д. Паласиос
️️️️
Р. Эдвардс
75'
66'
Замена
N. Besler
️️️️
П. Руис
66'
Замена
Б. Вуд
️️️️
Д. Крейлах
66'
Замена
А. Хулио
️️️️
Д. Мерам
Желтая карточка
Х. Мурильо
62'
Пенальти не реализован!
К. Вела
59'
50'
Желтая карточка
Д. Крейлах
45'
+1
Желтая карточка
E. Luiz
18'
ГОЛ! 1:1!
А. Эррера
Пас отдал
E. Luiz
ГОЛ! 1:0!
Д. Росси
Пас отдал
Х. Сифуэнтес
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
4
Эдди Сегура
ЦЗ
33
Ким Мун-Хван
ПЗ
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
20
Эдуард Атуэста
ЦП
15
Латиф Блессинг
ЦП
30
Tomás Romero
ЦФ
9
Диего Росси
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Реал Солт-Лейк
22
Аарон Эррера
ЦЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
4
Donny Toia
ЦЗ
11
Альберт Русняк
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
25
Everton Luiz
ЦП
18
David Ochoa
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
87
Дамир Крейлах
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Лос-Анджелес
13
Pablo Sisniega
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
33
Тристан Блэкмон
ЦЗ
2
Jordan Harvey
ЦЗ
7
Брайс Дюк
ЦП
45
Франсиско Гинелла
ЦП
21
Крис Бэйрд
ЦП
26
Cal Jennings
ЦФ
7
Брайан Родригес
ЦФ
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
20
Эрик Холт
ЦЗ
0
J. J. Portillo
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
11
Андерсон Хулио
ПВ
17
Бобби Вуд
ЦФ
15
Toni Datković
ЦФ
5
Ashtone Morgan
ЦФ
4-3-4
3
Мурильо
3
Фарфан
4
Сегура
33
Мун-Хван
8
Сифуэнтес
20
Атуэста
15
Блессинг
30
44
Эдвардс
10
Вела
9
Росси
4-4-3
15
Глад
30
Силва Марсело
4
22
Эррера
17
Руис
22
Мерам
25
11
Русняк
87
Крейлах
28
18
15
Блессинг
7
Дюк
7
Дюк
15
Блессинг
44
Эдвардс
6
Паласиос
6
Паласиос
44
Эдвардс
9
Росси
21
Бэйрд
21
Бэйрд
9
Росси
87
Крейлах
17
Вуд
17
Вуд
87
Крейлах
22
Мерам
11
Хулио
11
Хулио
22
Мерам
17
Руис
13
13
17
Руис
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Реал Солт-Лейк
26
Cal Jennings
ЦФ
13
Pablo Sisniega
ВР
33
Тристан Блэкмон
ЦЗ
2
Jordan Harvey
ЦЗ
45
Франсиско Гинелла
ЦП
7
Брайан Родригес
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
20
Эрик Холт
ЦЗ
15
Toni Datković
ЦФ
5
Ashtone Morgan
ЦФ
16
Майкел Чанг
ПП
18
Зак МакМат
ВР
0
J. J. Portillo
ЦП
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
26
Cal Jennings
ЦФ
13
Pablo Sisniega
ВР
33
Тристан Блэкмон
ЦЗ
2
Jordan Harvey
ЦЗ
45
Франсиско Гинелла
ЦП
7
Брайан Родригес
ЦФ
Остались в запасе
20
Эрик Холт
ЦЗ
15
Toni Datković
ЦФ
5
Ashtone Morgan
ЦФ
16
Майкел Чанг
ПП
18
Зак МакМат
ВР
0
J. J. Portillo
ЦП
Главный тренер
Боб Брэдли
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
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