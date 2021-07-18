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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Орландо Сити
Торонто - Орландо Сити: обзор матча 18 июля 2021
Торонто
18.07.2021, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 17 тур
1 : 1
Завершен
Орландо Сити
72'
J. Altidore
77'
Нани (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торонто - Орландо Сити
90'
+2
Замена
Д. ДеЗарт
️️️️
Ж. Урсо
90'
+2
Замена
А. Альварадо
️️️️
Б. Мичел
Замена
P. Mullins
️️️️
Й. Сотельдо
90'
+1
Желтая карточка
M. Bradley
84'
81'
Замена
О. Росель
️️️️
М. Перейра
79'
Желтая карточка
А. Переа
77'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Нани
Желтая карточка
A. Bono
76'
ГОЛ! 1:0!
J. Altidore
72'
68'
Желтая карточка
Р. Шлегель
Замена
J. Altidore
️️️️
Д. Дуайер
64'
46'
Замена
К. Мюллер
️️️️
Т. Акинделе
14'
Замена
А. Переа
️️️️
С. Мендес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
26
Alex Bono
ВР
21
Ауро
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
2
Justin Morrow
ЦЗ
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
8
Марко Дельгадо
ЦП
4
Michael Bradley
ЦФ
31
Tsubasa Endoh
ЦФ
14
Дом Дуайер
ЦФ
8
Алехандро Посуэло
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
24
Кайл Смит
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
32
Себастьян Мендес
ОП
30
Жуниор Урсо
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
91
Бенжи Мичел
ЦФ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Торонто
18
Якоб Шаффельбург
ЛВ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
5
Julian Dunn-Johnson
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
14
Noble Okello
ЦФ
31
Luke Singh
ЦФ
90
Kevin Silva
ЦФ
17
Jozy Altidore
ЦФ
13
Patrick Mullins
ЦФ
Орландо Сити
40
Брэндон Остин
ВР
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
10
Александер Альварадо
ЛВ
34
Джоуи ДеЗарт
ОП
16
Ориоль Росель
ЦП
8
Андрес Переа
ЦП
2
Rio Hope-Gund
ЦФ
30
David Loera
ЦФ
8
Крис Мюллер
ЦФ
4-2-4
26
21
Ауро
17
Мавинга
2
34
30
Сотельдо
8
Дельгадо
4
8
Посуэло
14
Дуайер
31
4-1-2-1-2
1
Галлезе
6
Янссон
21
Шлегель
24
Смит
8
Моутинью
32
Мендес
30
Урсо
10
Перейра
17
Нани
13
Акинделе
91
Мичел
14
Дуайер
17
17
14
Дуайер
30
Сотельдо
13
13
30
Сотельдо
91
Мичел
10
Альварадо
10
Альварадо
91
Мичел
30
Урсо
34
ДеЗарт
34
ДеЗарт
30
Урсо
10
Перейра
16
Росель
16
Росель
10
Перейра
32
Мендес
8
Переа
8
Переа
32
Мендес
13
Акинделе
8
Мюллер
8
Мюллер
13
Акинделе
Остались в запасе
Торонто
Орландо Сити
5
Julian Dunn-Johnson
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
18
Якоб Шаффельбург
ЛВ
14
Noble Okello
ЦФ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
31
Luke Singh
ЦФ
90
Kevin Silva
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
40
Брэндон Остин
ВР
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
2
Rio Hope-Gund
ЦФ
30
David Loera
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
5
Julian Dunn-Johnson
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
18
Якоб Шаффельбург
ЛВ
14
Noble Okello
ЦФ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
31
Luke Singh
ЦФ
90
Kevin Silva
ЦФ
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
2
Rio Hope-Gund
ЦФ
30
David Loera
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Торонто - Орландо Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Информация о матче
Стадион:
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