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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Нью-Йорк Сити
Монреаль - Нью-Йорк Сити: обзор матча 08 июля 2021
Монреаль
08.07.2021, четверг, 02:30
США. МЛС, 16 тур
2 : 1
Завершен
Нью-Йорк Сити
43'
M. Toye (П)
73'
Р. Киото
29'
К. Паркс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монреаль - Нью-Йорк Сити
Замена
Ж. Ватерман
️️️️
М. Шоньер
90'
+2
82'
Замена
Т. Магно
️️️️
К. Паркс
81'
Замена
Х. Медина
️️️️
И. Тажури
Замена
A. Hamdi
️️️️
Д. Михайлович
78'
Замена
Б. Йонсен
️️️️
Р. Киото
78'
77'
Желтая карточка
А. Моралес
ГОЛ! 2:1!
Р. Киото
Пас отдал
Д. Михайлович
73'
70'
Желтая карточка
С. Ибеага
Замена
Х. Торрес
️️️️
M. Toye
69'
60'
Желтая карточка
М. Моралес
Желтая карточка
Z. Brault Guillard
57'
Замена
Z. Brault Guillard
️️️️
Л. Лаппалайнен
46'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
M. Toye
43'
29'
ГОЛ! 0:1!
К. Паркс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
41
Джеймс Пантемис
ВР
4
Руди Камачо
ЦЗ
5
Альяж Струна
ЦЗ
22
Зоран Бассонг
ЦП
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
10
Джордже Михайлович
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
25
Emanuel Maciel
ЦФ
9
Ромель Киото
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Нью-Йорк Сити
18
Мальте Амундсен
ЛАЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
3
Anton Tinnerholm
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
5
Николас Асеведо
ОП
55
Китон Паркс
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
13
Luis Barraza
ЦФ
18
Исмаэль Тажури
ЦФ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Монреаль
1
Себастьян Бреза
ВР
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
99
Хоакин Торрес
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
12
Mustafa Kizza
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Нью-Йорк Сити
24
Тайвон Грэй
ПЗ
11
Тиаго Андраде
ЛВ
11
Таллес Магно
ЛВ
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
28
Хесус Медина
ЦП
17
Andres Jasson
ЦФ
15
Tony Rocha
ЦФ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
25
Cody Mizell
ЦФ
2-5-3
41
Пантемис
4
Камачо
5
Струна
26
Лаппалайнен
10
Михайлович
2
Ваньяма
66
Шоньер
22
Бассонг
13
9
Киото
25
4-2-2-3
3
27
Моралес
25
Ибеага
25
Шано
5
Асеведо
18
Амундсен
55
Паркс
10
Моралес
11
Кастелланос
18
Тажури
13
66
Шоньер
2
Ватерман
2
Ватерман
66
Шоньер
10
Михайлович
14
14
10
Михайлович
13
99
Торрес
99
Торрес
13
26
Лаппалайнен
2
2
26
Лаппалайнен
9
Киото
28
Йонсен
28
Йонсен
9
Киото
55
Паркс
11
Магно
11
Магно
55
Паркс
18
Тажури
28
Медина
28
Медина
18
Тажури
Остались в запасе
Монреаль
Нью-Йорк Сити
12
Mustafa Kizza
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
1
Себастьян Бреза
ВР
Главный тренер
Вилфрид Нанси
11
Тиаго Андраде
ЛВ
17
Andres Jasson
ЦФ
15
Tony Rocha
ЦФ
24
Тайвон Грэй
ПЗ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
25
Cody Mizell
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
12
Mustafa Kizza
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
1
Себастьян Бреза
ВР
Остались в запасе
11
Тиаго Андраде
ЛВ
17
Andres Jasson
ЦФ
15
Tony Rocha
ЦФ
24
Тайвон Грэй
ПЗ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
25
Cody Mizell
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Монреаль - Нью-Йорк Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
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