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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес: обзор матча 04 июля 2021
Реал Солт-Лейк
04.07.2021, воскресенье, 05:00
США. МЛС, 15 тур
0 : 1
Завершен
Лос-Анджелес
70'
Х. Сифуэнтес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес
90'
+6
Желтая карточка
Д. Росси
90'
+6
Замена
C. Jennings
️️️️
Д. Росси
Желтая карточка
Ж. Глад
83'
Желтая карточка
Д. Крейлах
75'
Замена
Б. Вуд
️️️️
N. Besler
73'
Замена
Д. Мерам
️️️️
М. Чанг
73'
70'
ГОЛ! 0:1!
Х. Сифуэнтес
67'
Замена
Р. Эдвардс
️️️️
К. Бэйрд
67'
Замена
Х. Сифуэнтес
️️️️
М. Кайе
61'
Желтая карточка
К. Бэйрд
Желтая карточка
Э. Броди
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
3
Эндрю Броди
ЛЗ
22
Аарон Эррера
ЦЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
17
Пабло Руис
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
28
Rubio Rubin
ЦФ
18
David Ochoa
ЦФ
87
Дамир Крейлах
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Лос-Анджелес
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
4
Эдди Сегура
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
33
Ким Мун-Хван
ПЗ
20
Эдуард Атуэста
ЦП
21
Крис Бэйрд
ЦП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
15
Латиф Блессинг
ЦП
30
Tomás Romero
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Диего Росси
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
20
Эрик Холт
ЦЗ
4
Donny Toia
ЦЗ
25
Everton Luiz
ЦП
0
J. J. Portillo
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
11
Андерсон Хулио
ПВ
17
Бобби Вуд
ЦФ
5
Ashtone Morgan
ЦФ
Лос-Анджелес
13
Pablo Sisniega
ВР
2
Jordan Harvey
ЦЗ
7
Брайс Дюк
ЦП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
45
Франсиско Гинелла
ЦП
24
Álvaro Quezada
ЦФ
26
Cal Jennings
ЦФ
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
4-4-3
3
Броди
15
Глад
30
Силва Марсело
22
Эррера
17
Руис
13
11
Русняк
16
Чанг
87
Крейлах
18
28
4-4-3
33
Мун-Хван
4
Сегура
3
Фарфан
3
Мурильо
21
Бэйрд
14
Кайе
15
Блессинг
20
Атуэста
9
Росси
10
Вела
30
13
17
Вуд
17
Вуд
13
16
Чанг
22
Мерам
22
Мерам
16
Чанг
14
Кайе
8
Сифуэнтес
8
Сифуэнтес
14
Кайе
9
Росси
26
26
9
Росси
21
Бэйрд
44
Эдвардс
44
Эдвардс
21
Бэйрд
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес
11
Андерсон Хулио
ПВ
20
Эрик Холт
ЦЗ
5
Ashtone Morgan
ЦФ
18
Зак МакМат
ВР
4
Donny Toia
ЦЗ
25
Everton Luiz
ЦП
0
J. J. Portillo
ЦП
Главный тренер
Фредди Хуарес
24
Álvaro Quezada
ЦФ
7
Брайс Дюк
ЦП
13
Pablo Sisniega
ВР
2
Jordan Harvey
ЦЗ
45
Франсиско Гинелла
ЦП
Главный тренер
Боб Брэдли
Остались в запасе
11
Андерсон Хулио
ПВ
20
Эрик Холт
ЦЗ
5
Ashtone Morgan
ЦФ
18
Зак МакМат
ВР
4
Donny Toia
ЦЗ
25
Everton Luiz
ЦП
0
J. J. Portillo
ЦП
Остались в запасе
24
Álvaro Quezada
ЦФ
7
Брайс Дюк
ЦП
13
Pablo Sisniega
ВР
2
Jordan Harvey
ЦЗ
45
Франсиско Гинелла
ЦП
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Боб Брэдли
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
Рио Тинто
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