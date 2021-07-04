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Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Торонто
Ди Си Юнайтед - Торонто: обзор матча 04 июля 2021
Ди Си Юнайтед
04.07.2021, воскресенье, 00:30
США. МЛС, 14 тур
7 : 1
Завершен
Торонто
2'
К. Паредес
8'
Н. Роберта
21'
Р. Призо-Мбонге (АГ)
71'
П. Арриола
82'
О. Камара
85'
Y. Asad
90'
Г. Йоу
39'
A. Akinola
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ди Си Юнайтед - Торонто
ГОЛ! 7:1!
Г. Йоу
Пас отдал
О. Камара
90'
ГОЛ! 6:1!
Y. Asad
Пас отдал
П. Арриола
85'
ГОЛ! 5:1!
О. Камара
Пас отдал
Г. Йоу
82'
Замена
М. Найман
️️️️
Х. Морено
82'
78'
Вторая желтая
Э. Савалета
Замена
О. Камара
️️️️
Н. Роберта
76'
Замена
Y. Asad
️️️️
Э. Нахар
76'
76'
Замена
Д. Дуайер
️️️️
A. Akinola
75'
Желтая карточка
Э. Савалета
ГОЛ! 4:1!
П. Арриола
Пас отдал
Э. Нахар
71'
Замена
️️️️
Ю. Грессель
62'
Замена
Г. Йоу
️️️️
A. Perez
62'
Желтая карточка
Ю. Грессель
57'
51'
Замена
А. Посуэло
️️️️
Р. Призо-Мбонге
46'
Замена
Й. Сотельдо
️️️️
Я. Шаффельбург
46'
Замена
Ауро
️️️️
O. Gonzalez
45'
+2
Желтая карточка
Д. Осорио
39'
ГОЛ! 3:1!
A. Akinola
Пас отдал
M. Bradley
35'
Желтая карточка
O. Gonzalez
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Р. Призо-Мбонге
21'
ГОЛ! 2:0!
Н. Роберта
Пас отдал
Х. Морено
8'
ГОЛ! 1:0!
К. Паредес
Пас отдал
Э. Нахар
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
24
Bill Hamid
ВР
2
Донован Пинес
ЦЗ
6
Расселл Канус
ЦЗ
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
8
Хуниор Морено
ЦП
24
Юлиан Грессель
ЦП
17
Пол Арриола
ПВ
9
Найджел Роберта
ЦФ
26
Adrien Perez
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Торонто
26
Alex Bono
ВР
15
Эрик Савалета
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
18
Якоб Шаффельбург
ЛВ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
21
Джонатан Осорио
ЦП
22
Ричмонд Ларея
ЦП
4
Michael Bradley
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Ди Си Юнайтед
5
Жозеф Мора
ЦЗ
13
Frederic Brillant
ЦЗ
44
Мозес Найман
ОП
27
Yamil Asad
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
21
Jon Kempin
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
Торонто
21
Ауро
ЦЗ
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
8
Марко Дельгадо
ЦП
90
Kevin Silva
ЦФ
14
Noble Okello
ЦФ
31
Tsubasa Endoh
ЦФ
14
Дом Дуайер
ЦФ
13
Patrick Mullins
ЦФ
8
Алехандро Посуэло
ЦФ
4-3-1-2
24
2
Пинес
6
Канус
4
Хайнс-Айк
31
Нахар
30
Паредес
24
Грессель
8
Морено
17
Арриола
26
9
Роберта
4-1-2-1-2
26
34
17
Мавинга
92
15
Савалета
6
Призо-Мбонге
21
Осорио
22
Ларея
18
Шаффельбург
9
4
8
Морено
44
Найман
44
Найман
8
Морено
31
Нахар
27
27
31
Нахар
9
Роберта
9
Камара
9
Камара
9
Роберта
26
7
Йоу
7
Йоу
26
9
14
Дуайер
14
Дуайер
9
18
Шаффельбург
30
Сотельдо
30
Сотельдо
18
Шаффельбург
34
21
Ауро
21
Ауро
34
6
Призо-Мбонге
8
Посуэло
8
Посуэло
6
Призо-Мбонге
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Торонто
21
Jon Kempin
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
13
Frederic Brillant
ЦЗ
8
Felipe Martins
ЦП
Главный тренер
Эрнан Лосада
90
Kevin Silva
ЦФ
14
Noble Okello
ЦФ
31
Tsubasa Endoh
ЦФ
8
Марко Дельгадо
ЦП
13
Patrick Mullins
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Остались в запасе
21
Jon Kempin
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
13
Frederic Brillant
ЦЗ
8
Felipe Martins
ЦП
Остались в запасе
90
Kevin Silva
ЦФ
14
Noble Okello
ЦФ
31
Tsubasa Endoh
ЦФ
8
Марко Дельгадо
ЦП
13
Patrick Mullins
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Главный тренер
Крис Армас
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Торонто
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
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