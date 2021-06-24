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Расписание матчей
МЛС 2026
Нэшвилл - Торонто
Нэшвилл - Торонто: обзор матча 24 июня 2021
Нэшвилл
24.06.2021, четверг, 03:30
США. МЛС, 13 тур
3 : 2
Завершен
Торонто
62'
J. Maher
83'
Л. Хаакенсон
90+2'
Л. Хаакенсон
26'
Д. Осорио
81'
P. Mullins
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нэшвилл - Торонто
Желтая карточка
Л. Хаакенсон
90'
+3
ГОЛ! 3:2!
Л. Хаакенсон
Пас отдал
Д. Ловиц
90'
+2
90'
Замена
T. Endoh
️️️️
Ауро
ГОЛ! 2:2!
Л. Хаакенсон
83'
81'
ГОЛ! 1:2!
P. Mullins
Пас отдал
M. Bradley
Замена
R. Piñeiro
️️️️
Р. Леаль
81'
79'
Замена
P. Mullins
️️️️
A. Akinola
69'
Желтая карточка
M. Bradley
ГОЛ! 1:1!
J. Maher
Пас отдал
Х. Мухтар
62'
Замена
Л. Хаакенсон
️️️️
А. Мьюил
59'
59'
Замена
J. Morrow
️️️️
Д. Осорио
53'
Желтая карточка
Ауро
46'
Замена
N. Okello
️️️️
А. Посуэло
Желтая карточка
А. Мьюил
41'
Желтая карточка
А. Годой
32'
26'
ГОЛ! 0:1!
Д. Осорио
Пас отдал
Ауро
2'
Желтая карточка
Э. Савалета
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
4
Dave Romney
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
19
Алекс Мьюил
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
5
Jack Maher
ЦФ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Торонто
31
Квентин Вестберг
ВР
15
Эрик Савалета
ЦЗ
21
Ауро
ЦЗ
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ЦП
8
Марко Дельгадо
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
4
Michael Bradley
ЦФ
8
Алехандро Посуэло
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Нэшвилл
35
Bryan Meredith
ВР
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
70
Handwalla Bwana
ЦФ
22
Matt LaGrassa
ЦФ
14
Rodrigo Piñeiro
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
Торонто
26
Alex Bono
ВР
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
2
Justin Morrow
ЦЗ
18
Якоб Шаффельбург
ЛВ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
31
Tsubasa Endoh
ЦФ
14
Noble Okello
ЦФ
14
Дом Дуайер
ЦФ
13
Patrick Mullins
ЦФ
3-5-2
1
4
2
Ловиц
2
Джонстон
10
Мухтар
13
МакКарти
11
Леаль
20
Годой
19
Мьюил
9
Сапонг
5
4-3-3
31
Вестберг
21
Ауро
92
17
Мавинга
15
Савалета
22
Ларея
8
Дельгадо
21
Осорио
9
8
Посуэло
4
19
Мьюил
26
Хаакенсон
26
Хаакенсон
19
Мьюил
11
Леаль
14
14
11
Леаль
21
Ауро
31
31
21
Ауро
8
Посуэло
14
14
8
Посуэло
21
Осорио
2
2
21
Осорио
9
13
13
9
Остались в запасе
Нэшвилл
Торонто
70
Handwalla Bwana
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
22
Matt LaGrassa
ЦФ
35
Bryan Meredith
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
99
Abu Danladi
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
18
Якоб Шаффельбург
ЛВ
14
Дом Дуайер
ЦФ
26
Alex Bono
ВР
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
Главный тренер
Крис Армас
Остались в запасе
70
Handwalla Bwana
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
22
Matt LaGrassa
ЦФ
35
Bryan Meredith
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
99
Abu Danladi
ЦФ
Остались в запасе
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
18
Якоб Шаффельбург
ЛВ
14
Дом Дуайер
ЦФ
26
Alex Bono
ВР
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
Главный тренер
Гэри Смит
Главный тренер
Крис Армас
Статистика матча Нэшвилл - Торонто
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Ниссан Стэдиум
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