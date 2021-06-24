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Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Портленд
Динамо Хьюстон - Портленд: обзор матча 24 июня 2021
Динамо Хьюстон
24.06.2021, четверг, 03:30
США. МЛС, 12 тур
2 : 2
Завершен
Портленд
15'
Ф. Пико
33'
T. Pasher
50'
Д. Асприлья
90+1'
Ж. Эбобиссе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Хьюстон - Портленд
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
Ж. Эбобиссе
Пас отдал
Л. Мабиала
Замена
B. GarcÃa
️️️️
Д. Джонс
89'
Замена
С. Джанкуа
️️️️
Ф. Пико
89'
73'
Желтая карточка
С. Бланко
72'
Желтая карточка
Л. Мабиала
71'
Замена
С. Бланко
️️️️
Д. Асприлья
71'
Замена
Д. Чара
️️️️
Р. Самбрано
Замена
А. Ласситер
️️️️
T. Pasher
71'
Замена
Д. Керен
️️️️
J. Corona
70'
62'
Замена
Х. ван Ранкин
️️️️
П. Бонилья
Желтая карточка
Ф. Пико
59'
50'
ГОЛ! 2:1!
Д. Асприлья
Пас отдал
К. Браво
46'
Замена
D. Valeri
️️️️
М. Лориа
46'
Замена
Л. Мабиала
️️️️
Д. Жупарич
38'
Желтая карточка
П. Бонилья
ГОЛ! 2:0!
T. Pasher
Пас отдал
М. Вера
33'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Пико
Пас отдал
M. Figueroa
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Хьюстон
35
Марко Марич
ВР
3
Zarek Valentin
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
15
Maynor Figueroa
ЦЗ
21
Адам Лундквист
ЦЗ
20
Деррик Джонс
ЦП
22
Матиас Вера
ЦП
22
Фафа Пико
ЦП
15
Joe Corona
ЦФ
0
T. Pasher
ЦФ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
26
Клаудио Браво
ЛЗ
18
Зак МакГроу
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
26
Ренцо Самбрано
ЦП
19
Эрик Уильямсон
ЦП
44
Марвин Лориа
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Динамо Хьюстон
29
Сэм Джанкуа
ЛЗ
7
Ариэль Ласситер
ЛВ
24
Дарвин Керен
ЦП
27
Boniek GarcÃa
ЦП
32
Mateo Bajamich
ЦФ
16
Jose Bizama
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
25
Кинтеро
ЦФ
Портленд
26
Хантер Султ
ВР
12
Стив Кларк
ВР
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ПЗ
98
Блэйк Бодили
ЛВ
20
Джордж Фочив
ЦП
21
Диего Чара
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
8
Diego Valeri
ЦП
4-3-3
35
Марич
3
15
21
Лундквист
26
Паркер
20
Джонс
22
Вера
22
Пико
37
Уррути
0
15
3-2-2-3
31
Ивачич
18
МакГроу
13
Жупарич
28
Туилома
28
Бонилья
26
Браво
26
Самбрано
19
Уильямсон
27
Асприлья
17
Эбобиссе
44
Лориа
22
Пико
29
Джанкуа
29
Джанкуа
22
Пико
0
7
Ласситер
7
Ласситер
0
15
24
Керен
24
Керен
15
20
Джонс
27
27
20
Джонс
28
Бонилья
2
ван Ранкин
2
ван Ранкин
28
Бонилья
13
Жупарич
33
Мабиала
33
Мабиала
13
Жупарич
26
Самбрано
21
Чара
21
Чара
26
Самбрано
27
Асприлья
29
Бланко
29
Бланко
27
Асприлья
44
Лориа
8
8
44
Лориа
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Портленд
32
Mateo Bajamich
ЦФ
16
Jose Bizama
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
25
Кинтеро
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
26
Хантер Султ
ВР
98
Блэйк Бодили
ЛВ
20
Джордж Фочив
ЦП
12
Стив Кларк
ВР
Главный тренер
Джованни Саварезе
Остались в запасе
32
Mateo Bajamich
ЦФ
16
Jose Bizama
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
25
Кинтеро
ЦФ
Остались в запасе
26
Хантер Султ
ВР
98
Блэйк Бодили
ЛВ
20
Джордж Фочив
ЦП
12
Стив Кларк
ВР
Главный тренер
Теб Рамос
Главный тренер
Джованни Саварезе
Статистика матча Динамо Хьюстон - Портленд
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
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