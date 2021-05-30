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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Нью-Йорк Сити
Лос-Анджелес - Нью-Йорк Сити: обзор матча 30 мая 2021
Лос-Анджелес
30.05.2021, воскресенье, 00:00
США. МЛС, 10 тур
1 : 2
Завершен
Нью-Йорк Сити
56'
К. Бэйрд
70'
Х. Медина
90'
И. Тажури
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес - Нью-Йорк Сити
90'
ГОЛ! 1:2!
И. Тажури
89'
Замена
С. Ибеага
️️️️
Т. Магно
Замена
Д. Мусовски
️️️️
Э. Атуэста
87'
86'
Красная карточка
Н. Асеведо
Замена
Р. Эдвардс
️️️️
К. Бэйрд
73'
Замена
Л. Блессинг
️️️️
Х. Сифуэнтес
72'
70'
ГОЛ! 1:1!
Х. Медина
Пас отдал
A. Tinnerholm
66'
Замена
А. Моралес
️️️️
М. Шано
66'
Замена
Т. Магно
️️️️
К. Паркс
66'
Замена
И. Тажури
️️️️
М. Моралес
ГОЛ! 1:0!
К. Бэйрд
56'
55'
Желтая карточка
Х. Медина
Желтая карточка
Э. Атуэста
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
13
Pablo Sisniega
ВР
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
33
Тристан Блэкмон
ЦЗ
4
Эдди Сегура
ЦЗ
6
Диего Паласиос
ЦЗ
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
20
Эдуард Атуэста
ЦП
21
Крис Бэйрд
ЦП
9
Диего Росси
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
18
Мальте Амундсен
ЛАЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
5
Николас Асеведо
ОП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
28
Хесус Медина
ЦП
55
Китон Паркс
ЦП
17
Andres Jasson
ЦФ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Лос-Анджелес
2
Jordan Harvey
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
33
Ким Мун-Хван
ПЗ
45
Франсиско Гинелла
ЦП
15
Латиф Блессинг
ЦП
30
Tomás Romero
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
Нью-Йорк Сити
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
3
Anton Tinnerholm
ЦЗ
11
Тиаго Андраде
ЛВ
11
Таллес Магно
ЛВ
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
15
Tony Rocha
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
18
Исмаэль Тажури
ЦФ
4-4-2
13
3
Мурильо
4
Сегура
6
Паласиос
33
Блэкмон
8
Сифуэнтес
20
Атуэста
21
Бэйрд
14
Кайе
10
Вела
9
Росси
3-2-3-2
1
Джонсон
18
Калленс
6
Сэндс
25
Шано
5
Асеведо
18
Амундсен
10
Моралес
28
Медина
55
Паркс
11
Кастелланос
17
20
Атуэста
19
Мусовски
19
Мусовски
20
Атуэста
8
Сифуэнтес
15
Блессинг
15
Блессинг
8
Сифуэнтес
21
Бэйрд
44
Эдвардс
44
Эдвардс
21
Бэйрд
55
Паркс
11
Магно
11
Магно
55
Паркс
25
Шано
27
Моралес
27
Моралес
25
Шано
Магно
25
Ибеага
25
Ибеага
Магно
10
Моралес
18
Тажури
18
Тажури
10
Моралес
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Нью-Йорк Сити
30
Tomás Romero
ЦФ
33
Ким Мун-Хван
ПЗ
2
Jordan Harvey
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
45
Франсиско Гинелла
ЦП
Главный тренер
Боб Брэдли
11
Тиаго Андраде
ЛВ
15
Tony Rocha
ЦФ
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
13
Luis Barraza
ЦФ
3
Anton Tinnerholm
ЦЗ
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
30
Tomás Romero
ЦФ
33
Ким Мун-Хван
ПЗ
2
Jordan Harvey
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
45
Франсиско Гинелла
ЦП
Остались в запасе
11
Тиаго Андраде
ЛВ
15
Tony Rocha
ЦФ
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
13
Luis Barraza
ЦФ
3
Anton Tinnerholm
ЦЗ
Главный тренер
Боб Брэдли
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Лос-Анджелес - Нью-Йорк Сити
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
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