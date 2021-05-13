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Расписание матчей
МЛС 2026
Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн
Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 13 мая 2021
Филадельфия Юнион
13.05.2021, четверг, 02:30
США. МЛС, 6 тур
1 : 1
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
88'
K. Przybyłko
85'
T.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн
90'
Замена
H. Kessler
️️️️
Д. Джонс
ГОЛ! 1:1!
K. Przybyłko
88'
85'
ГОЛ! 0:1!
T.
Пас отдал
Д. Джонс
79'
Замена
М. Полстер
️️️️
T. McNamara
79'
Замена
E. Kizza
️️️️
А. Ингви Траустасон
Желтая карточка
K. Przybyłko
71'
68'
Замена
T.
️️️️
Т. Бьюкенан
68'
Замена
Г. Боу
️️️️
А. Букса
Замена
A. Fontana
️️️️
Д. МакГлинн
59'
Замена
К. Бурк
️️️️
С. Сантос
58'
Желтая карточка
Х. Монтейру
53'
Желтая карточка
К. Вагнер
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ЦЗ
18
Леон Флеч
ОП
7
Джек МакГлинн
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
19
Серхио Сантос
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Нью-Инглэнд Революшн
30
Мэтт Тернер
ВР
8
Джон Белл
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
5
Брэндон Бай
ЦЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ЦП
13
Maciel
ЦФ
16
Адам Букса
ЦФ
26
Tommy McNamara
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Филадельфия Юнион
49
Мэтт Фриз
ВР
2
Мэтт Реал
ЦЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
17
A. Fontana
ЦП
33
Куинн Салливан
АП
10
Пакстен Ааронсон
АП
78
Aurelien Collin
ЦФ
13
Cole Turner
ЦФ
7
Кори Бурк
ЦФ
Нью-Инглэнд Революшн
18
Brad Knighton
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
22
Henry Kessler
ЦЗ
6
Вилфрид Каптум
ЦП
7
Густаво Боу
ЦП
12
T.
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
8
Мэтт Полстер
ЦП
19
Edward Kizza
ЦФ
4-1-3-2
18
Блэйк
27
Вагнер
5
Глеснес
15
Мбайзо
3
Эллиот
18
Флеч
7
МакГлинн
35
Монтейру
11
Бедойя
19
Сантос
93
4-3-3
30
Тернер
24
Джонс
88
Фаррелл
5
Бай
8
Белл
10
Хиль
9
Траустасон
17
Бьюкенан
26
16
Букса
13
7
МакГлинн
17
17
7
МакГлинн
19
Сантос
7
Бурк
7
Бурк
19
Сантос
9
Траустасон
19
19
9
Траустасон
24
Джонс
22
22
24
Джонс
16
Букса
7
Боу
7
Боу
16
Букса
17
Бьюкенан
12
12
17
Бьюкенан
26
8
Полстер
8
Полстер
26
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Нью-Инглэнд Революшн
49
Мэтт Фриз
ВР
78
Aurelien Collin
ЦФ
33
Куинн Салливан
АП
10
Пакстен Ааронсон
АП
13
Cole Turner
ЦФ
26
Натан Харриел
ПЗ
2
Мэтт Реал
ЦЗ
Главный тренер
Джим Кертин
6
Вилфрид Каптум
ЦП
18
Brad Knighton
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
Главный тренер
Брюс Арена
Остались в запасе
49
Мэтт Фриз
ВР
78
Aurelien Collin
ЦФ
33
Куинн Салливан
АП
10
Пакстен Ааронсон
АП
13
Cole Turner
ЦФ
26
Натан Харриел
ПЗ
2
Мэтт Реал
ЦЗ
Остались в запасе
6
Вилфрид Каптум
ЦП
18
Brad Knighton
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Брюс Арена
Статистика матча Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
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