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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе
Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе: обзор матча 08 мая 2021
Реал Солт-Лейк
08.05.2021, суббота, 04:30
США. МЛС, 4 тур
1 : 2
Завершен
Сан-Хосе
83'
C. Wondolowski
87'
C. Wondolowski
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе
87'
ГОЛ! 0:2!
C. Wondolowski
Пас отдал
C. Fierro
87'
Замена
Жудсон
️️️️
К. Эспиноса
Желтая карточка
N. Besler
86'
83'
ГОЛ! 0:1!
C. Wondolowski
Замена
М. Чанг
️️️️
Д. Мерам
79'
72'
Замена
C. Wondolowski
️️️️
Т. Бисон
66'
Замена
A. RÃos
️️️️
Х. Лопес
66'
Замена
S. Salinas
️️️️
T. Thompson
66'
Замена
L. Abecasis
️️️️
М. Лопес
Желтая карточка
Д. Мерам
50'
Желтая карточка
А. Русняк
49'
21'
Желтая карточка
Э. Ремеди
Желтая карточка
Д. Крейлах
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
3
Эндрю Броди
ЛЗ
20
Эрик Холт
ЦЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
4
Donny Toia
ЦЗ
22
Джастин Мерам
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
18
David Ochoa
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
87
Дамир Крейлах
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Сан-Хосе
15
Маркос Лопес
ЛЗ
4
Таннер Бисон
ЦЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦЗ
5
Эрик Ремеди
ЦП
14
Jackson Yueill
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
19
Хавьер Лопес
АП
12
James Marcinkowski
ЦФ
21
Carlos Fierro
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Реал Солт-Лейк
51
Andrew Putna
ВР
18
Зак МакМат
ВР
3
Тате Шмитт
ЛЗ
0
J. J. Portillo
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
5
Ashtone Morgan
ЦФ
10
Milan Iloski
ЦФ
10
Jeizon Ramirez
ЦФ
21
Douglas Martinez
ЦФ
Сан-Хосе
17
Daniel Vega
ВР
3
Поль Мари
ПЗ
16
Джек Скахан
ЦП
93
Жудсон
ЦП
6
Shea Salinas
ЦП
29
L. Abecasis
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
25
AndrÃ©s RÃos
ЦФ
8
Chris Wondolowski
ЦФ
4-4-3
3
Броди
15
Глад
4
20
Холт
22
Мерам
17
Руис
11
Русняк
13
87
Крейлах
28
18
4-4-1-2
4
Бисон
22
26
Юнгвирт
15
Лопес
14
7
Эспиноса
7
5
Ремеди
19
Лопес
21
12
22
Мерам
16
Чанг
16
Чанг
22
Мерам
15
Лопес
29
29
15
Лопес
7
Эспиноса
93
Жудсон
93
Жудсон
7
Эспиноса
22
6
6
22
19
Лопес
25
25
19
Лопес
4
Бисон
8
8
4
Бисон
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Сан-Хосе
3
Тате Шмитт
ЛЗ
5
Ashtone Morgan
ЦФ
10
Milan Iloski
ЦФ
51
Andrew Putna
ВР
18
Зак МакМат
ВР
0
J. J. Portillo
ЦП
10
Jeizon Ramirez
ЦФ
21
Douglas Martinez
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
3
Поль Мари
ПЗ
16
Джек Скахан
ЦП
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
17
Daniel Vega
ВР
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
3
Тате Шмитт
ЛЗ
5
Ashtone Morgan
ЦФ
10
Milan Iloski
ЦФ
51
Andrew Putna
ВР
18
Зак МакМат
ВР
0
J. J. Portillo
ЦП
10
Jeizon Ramirez
ЦФ
21
Douglas Martinez
ЦФ
Остались в запасе
3
Поль Мари
ПЗ
16
Джек Скахан
ЦП
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
17
Daniel Vega
ВР
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
Рио Тинто
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